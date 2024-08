Bartringen / Gemeinschaftsleistung zahlt sich aus: Die 29. Ausgabe des „Duerffest“ war wieder gut besucht

Am 2., 3. und 4. August fand in Bartringen das traditionelle „Duerffest“ statt. Das ganze Wochenende über konnten zahlreiche Besucher im Park entlang der „Péitruss“ gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen und den Sommer feiern. Schätzungen des Präsidenten der „Entente Duerffest Bartreng Asbl“, Marc Mannes, zufolge trafen bereits am Freitagabend rund 2.000 Menschen im Ortszentrum ein.

Während drei Tagen feierten die Bartringer Vereine gemeinsam mit Menschen aus allen Altersschichten das 29. Sommerfest mit traditionellen Grillspezialitäten und musikalischen Schmankerln. Mit viel Aufwand war der Park im Ortskern prächtig geschmückt und mit zahlreichen Ständen für das leibliche Wohl hergerichtet worden. Schon am Freitagabend hatten sich tausende Besucher zur Happy Hour eingefunden. Über das ganze Wochenende konnten die Familien von einer sommerlichen Schönwetterlage profitieren.

Dieses Jahr brachte das Organisationsteam der zwölf Vereine erneut einen Erfolg hervor, dank einer solidarischen Gemeinschaftsleistung sowie der Unterstützung der Gemeinde und Sponsoren. Rund 80 Mitglieder haben freiwillig übers Wochenende an den Ständen gearbeitet. „Das Dorffest wurde ausschließlich von den Vereinen aus Bartringen durch freiwillige Arbeit über zehn Monate organisiert. Es wurde viel Vorarbeit in die Umstellung zum ,Green Event‘ gesteckt. Seit den Anfängen hat das Dorffest schon auf Glas und Porzellan gesetzt und immer wieder das Abfallmanagement angepasst. In diesem Jahr haben wir versucht, unseren ökologischen Fußabdruck noch weiter zu reduzieren“, berichtet Marc Mannes.

Stimmung und gute Laune im Grünen genießen

Mit zwei Ausnahmen habe das Dorffest immer an gleicher Stelle stattgefunden, also im Park zwischen dem „Centre Atert“, der Kirche und dem Gebäude der Sparkasse. „Im Jahr 2015 musste die Veranstaltung während der Umgestaltung des Dorfkerns in den ,Paschtoueschgaart‘ umziehen. Dies war aber für uns kein Hindernis, ganz im Gegenteil, vieles wurde überdacht und beim Zurückkehren auf die neue, viel größere Wiese haben wir nochmals eine Schippe draufgelegt. Während der Corona-Pandemie konnte man ebenfalls keine Veranstaltung organisieren, darum haben wir den Einwohnern das ,Duerffest‘ nach Hause gebracht. Mit einem Heuwagen sind wir durch die Straßen gezogen und haben unser ,Duerffest-Béier 2020‘ verkauft und so den Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, verrät uns Marc Mannes.

Am Samstagnachmittag fand das traditionelle Spiel „Bartreng werft den Hunn“ statt, bei dem es darum geht, einen Plastik-Hahn so weit wie möglich zu werfen. Am Abend haben die Luftballonzauberei-Show und das Feuerspektakel Kinder sowie Erwachsene zum Staunen gebracht. Außerdem nutzte die lokale Feuerwehr die Gelegenheit des Dorffests, um ihre Fahrzeuge vorzuführen. Spannend wurde es auch am Sonntagabend beim „Bartrenger Béier Balance“. Bei diesem Geschicklichkeitsspiel geht es darum, aus einem wackligen Krug mithilfe einer sogenannten „Biermarionette“ zu trinken. Darüber hinaus haben Livebands und DJs für eine unvergessliche Sommerstimmung gesorgt.

Von den Anfängen bis zur Tradition

Schon seit 1996 organisieren die Bartringer Vereine Anfang August ein Dorffest in der Ortsmitte. Dieser Einfall stammte aus dem Jahr davor, als der „Club des jeunes“ darüber nachdachte, ein kleines Fest nahe der „Péitruss“ zu veranstalten. Daraufhin schlossen sich viele Vereine dieser Idee an. So entstand ein Dorffest, das von Jahr zu Jahr gewachsen und somit zu einem festen Bestandteil der Bartringer Gemeinde geworden ist. Heute ist das Sommerfest in Bartringen landesweit bekannt und zum Traditionstreffpunkt für Jung und Alt geworden. Nächstes Jahr können sich die Besucher auf eine außergewöhnliche 30. Ausgabe freuen.