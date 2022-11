Betriebe und Gewerbe aus Luxemburg können bis zum 31. Dezember 2022 eine Teilrückerstattung ihrer Dieselkosten beantragen. Das dafür notwendige Formular kann auf guichet.lu eingesehen und heruntergeladen werden, teilten das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstag mit.

Die Luxemburger Regierung hatte infolge des enormen Preisanstiegs der Mineralölprodukte eine vorübergehende Senkung des Dieselpreises um 7,5 Cent pro Liter inklusive Steuern eingeführt. Der Rabatt galt für sämtliche Arbeiten in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Fischzucht, in der Forstwirtschaft sowie für Kraftstoff, der für industrielle und gewerbliche Zwecke genutzt wurde.

Die ursprünglich bis zum 31. Juli 2022 vorgesehene Maßnahme wurde bis zum 31. August verlängert und die Ermäßigung ab dem 16. August automatisch appliziert. Für Lieferungen von Diesel, der für die oben genannten Zwecke genutzt wird, zwischen dem 1. und 15. August 2022 bezahlt wurde und diese Ermäßigung nicht automatisch angewendet wurde, wurde ein Verfahren zu Rückerstattung eingeführt.

Hierbei handelt es sich nicht um den Tankrabatt für Privathaushalte, durch den Verbraucher vom 13. April bis 31. August 7,5 Cent weniger auf sämtliche Spritsorten zahlen mussten.