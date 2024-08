Luxemburg-Stadt / Zwei Männer umarmen Opfer – und stehlen sein Mobiltelefon

Zwei Diebe haben am Sonntagabend das Mobiltelefon eines Mannes in Luxemburg-Stadt gestohlen. Das schreibt die Polizei am Montagmorgen in einer Pressemitteilung. Es habe sich hierbei um einen „Trickdiebstahl“ gehandelt. Die beiden Männer haben das Opfer auf Höhe der Kreuzung der rue d’Epernay mit der rue du Fort Wedell im Bahnhofsviertel „in ein Gespräch verwickelt und umarmt“. Dabei entwendeten sie ihm laut Polizei das Mobiltelefon.

Die Beamten konnten die Täter nicht finden und leiteten die Ermittlungen ein.