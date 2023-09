Bevor am kommenden Wochenende das 1/32-Finale der Coupe de Luxembourg ausgetragen wird, müssen die Vereine der BGL Ligue am heutigen Mittwoch noch einmal ran. Das Feld ist eng zusammengerückt. Nach diesem Spieltag könnte es einen neuen Leader geben – falls Déifferdeng 03 nicht gewinnt.

Strassen – F91: Ein Duell zwischen Tabellennachbarn. Aktuell stehen diese Kontrahenten auf Platz acht und neun. Mit einem Sieg kann es aber wieder schnell nach oben gehen. Der F91 ist derzeit extrem inkonstant und keine sichere Nummer für Freunde von Sportwetten. Strassen ist das Gegenteil. Am vergangenen Wochenende blieb die Belohnung gegen Niederkorn zwar aus, davor gab es aber fünf Spiele ohne Niederlage.

D03 – Jeunesse: Differdingen ist die einzige ungeschlagene Mannschaft der BGL Ligue. Trotz dreier Unentschieden in Folge steht die Mannschaft von Trainer Pedro Resende noch immer an der Tabellenspitze. An diesem Mittwoch reicht ein Remis aber wohl nicht mehr, um die Leaderposition zu verteidigen. Im Südklassiker gegen die Jeunesse muss deshalb ein Sieg her. Die Escher wurden nach einem guten Start in die Saison ein bisschen abgebremst. Gegen D03 wird Topstürmer Ahmed Mogni (fünf Saisontreffer) wegen einer Sperre ausfallen. Das Last-Minute-Tor gegen Mondorf am Sonntag sollte der Thomé-Elf aber Selbstvertrauen gegeben haben.

Mondorf – Mersch: Die Badstädter sind gewarnt: Gegner Mersch ist die Mannschaft der Stunde. Aus den vergangenen fünf Spielen holte der Aufsteiger elf Punkte. Zudem steht mit Benny Bresch (7 Saisontore) der derzeit beste Stürmer der BGL Ligue in Reihen der Marisca. Mondorf hat aber auch starke Wochen hinter sich. Gegen die sogenannten Großen aus dem Süden, Déifferdeng 03, Jeunesse und F91, sammelte die Elf von Trainer Manuel Correia zuletzt fünf Punkte.

Käerjeng – Schifflingen: Sieben Spiele, ein Punkt: die Bilanz der Käerjenger sieht weiterhin nicht gut aus. Am vergangenen Wochenende ließ sich die UNK in den letzten 20 Minuten der Partie von Aufsteiger Mersch überrumpeln. Mit Schifflingen empfängt die Mannschaft von Trainer Franck Rinaldo einen genauso starken Liga-Neuling. Nach zwei sieglosen Spielen will der Aufsteiger am „Dribbel“ wieder dreifach punkten und danach den Blick nach oben richten.

Monnerich – Swift: Wer hätte gedacht, dass diese Partie das Spitzenspiel des achten Spieltags werden würde? Monnerich und Hesperingen haben die gleiche Anzahl von Punkten. Während dies für den FCM einen großen Erfolg darstellt, ist dieses Ergebnis für den Swift eine Enttäuschung. Der Top-Titelfavorit kommt einfach nicht ins Rollen. Zuletzt gab es gegen Wiltz (1:1), Fola (2:1) und Racing (2:1) zwar sieben Punkte, Souveränität sieht jedoch ganz anders aus. Aktuell hat man das Gefühl, dass Trainer Carlos Fangueiro sich von Spieltag zu Spieltag rettet.

RFCUL – Petingen: Wenig überzeugend ist bisher auch Petingen. Die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison konnte bisher noch keine Siegesserie starten und muss weiterhin auf den verletzten Topstürmer Artur Abreu verzichten. Die Rückkehr von Kempes Tekiela machte am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen die Fola Hoffnung. Der Racing hat nur zwei Punkte weniger als die Petinger und könnte den Gegner am Mittwoch überholen. Nach aktuellem Stand der Kaderstärke ist für die Hauptstädter aber jede Partie ein Kampf um Punkte gegen den Klassenerhalt.

Fola – Rosport: Brutale Effizienz, das beschreibt derzeit die Rosporter am besten. Die Victoria fährt mit breiter Brust und einem starken Sturmduo (Redekop und Carratala-Jimenez) nach Esch. Die Fola hat zuletzt fünf Spiele in Folge verloren und muss in diesem Duell unbedingt reagieren, um den Rückstand auf Platz 14 nicht zu groß werden zu lassen.

Wiltz – Niederkorn: Der Progrès hat heute im Norden die Chance, den Sprung auf Platz eins zu schaffen und an Erzfeind Differdingen vorbeizuziehen. Gegner Wiltz hatte bis zum vergangenen Wochenende eine Serie von vier Spielen in Folge ohne Niederlage. Rosport wies die Elf von Trainer Vandenbroeck jedoch in die Schranken. In den vergangenen Jahren gab es für die Wiltzer gegen Niederkorn aber nie etwas zu holen. Fünf Niederlagen in Folge stehen aktuell zu Buche.