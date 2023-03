Der bisherige Präsident des „Syndicat intercommunal de gestion informatique“ (Sigi) hat während der jüngsten Sitzung des Komitees des Gemeindesyndikats am Dienstag erklärt, von seinem Amt zurücktreten zu wollen. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. (Die Pressestelle des Sigi war für eine Stellungnahme am Mittwoch bisher nicht erreichbar.)

Wengler würde damit eine langjährige Amtszeit beenden: Er ist seit Juli 2001 Präsident der Vereinigung, die IT-Lösungen liefert für kommunale Angestellte. Genutzt werden diese laut Eigenangaben „von den 101 Gemeinden Luxemburgs, rund 60 interkommunalen Syndikaten, 30 Sozialämtern des Landes sowie 537 Kinderkrippen und Betreuungseinrichtungen“.

Vor allem in den jüngeren Jahren war das SIGI vielfach in Kritik geraten – sowohl was die Personalführung als auch die Finanzverwaltung betrifft. Deshalb hatte es nun gleich drei Audits gegeben, deren Resultate auch in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurden.