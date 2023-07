Gleich zweimal steht der Weltstar Robbie Williams in diesen Tagen in Luxemburg auf der Bühne. Um ganz vorne in der ersten Reihe dabei zu sein, nehmen manche Fans so einiges auf sich – wie der Besuch des Konzertgeländes auf Kirchberg am Montag zeigt.

„GC 1“ steht mit schwarzem Marker auf dem Handrücken von Murïel Mulder geschrieben. Für die 45-Jährige ist das die Garantie, dass sie an diesem Montag als erste Besucherin das Konzertgelände auf Kirchberg betreten darf. Zweimal wird der britische Sänger Robbie Williams dort auf der Bühne stehen. Bei seinem ersten Auftritt will die Freiberuflerin in der ersten Reihe stehen – und ist dafür bereits am Sonntag aus den Niederlanden angereist. „Für mich ist es das achte Konzerte dieser Tour. Ich war auch bei dem in Stoke on Trent dabei – Robbies Heimat“, erzählt sie bei einem Gespräch, rund sechs Stunden vor Einlassbeginn bei der Luxexpo.

Seit Sonntagmittag ist die Niederländerin Murïel Mulder in Luxemburg, um sich einen guten Platz in der ersten Reihe zu sichern Foto: Editpress/Tania Feller

In einem Zelt hat sie dort gemeinsam mit anderen Fans die Nacht verbracht. Mit einem Ziel: Am Montagabend einen der begehrten Plätze in der ersten Reihe zu ergattern. So hat Murïel Mulder am Sonntag gegen 12 Uhr die Schlange für den Einlass zum sogenannten „Golden Circle“-Bereich begonnen und trägt eben deshalb die Abkürzung „CG 1“ auf der Hand. „Wir haben mit der Crew geredet und organisieren uns so für den Einlass, damit es dabei keinen Ärger gibt. Normalerweise klappt das dann ganz gut“, erklärt die Niederländerin. Nacheinander und der Reihe nach sollen die treusten Fans des Popstars dann um 17.30 Uhr Zugang zum Konzertgelände erhalten.

Warum der Aufwand? „Auf der Bühne ist eben keiner wie er. Es entertaint niemand so, wie Robbie es tut“, sagt Murïel über den Mann, der mit der Band „Take That“ bekannt wurde und seit mehr als 25 Jahren als Solokünstler unterwegs ist. Und die Massen mit Liedern wie „Angels“, „Feel“, oder „Let me entertain you“ begeistert. Dass der Künstler ein guter Unterhalter sei, ist auch der Grund, warum sich Adi Youzefouitch in zwei Flieger gesetzt hat, um von Israel nach Luxemburg zu kommen. Und den Popstar dort sowohl am Montag als auch am Dienstag performen zu sehen.

Aus Israel nach Luxemburg

Etwa zum elften Mal wird sie dann ein Konzert der aktuellen Tour sehen. Bei wie vielen Adi genau war, kann sie nicht sicher sagen. Sicher für die Frau, die immer in der ersten Reihe steht, ist allerdings: „Wir wissen, dass er uns erkennt. Er weiß sogar meinen Namen. Im Juni hat er bei einem Konzert in Israel auf mich gezeigt und ins Mikrofon gesagt, dass ich sein größter Fan in Israel wäre“, erklärt die 46-Jährige. Seit Montagmorgen, 6.30 Uhr, ist sie bei der Luxexpo. Die Abkürzung „GC 23“ auf ihrer Hand weist darauf hin, dass sie an dem Tag als 23. auf das Konzertgelände eingelassen werden soll.

Petra Van Droogenbroeck (2.v.l.) ist aus Belgien, Adi Youzefouitch (3.v.l.) sogar aus Israel nach Luxemburg gekommen, um Robbie Williams erneut performen zu sehen Ausgestattet mit Basecaps, Campingstühlen und Sonnenschirmen warten die Fans schon am Montag gegen 12 Uhr auf den Popstar „I sit and wait“, heißt es schon viele Stunden vor Konzertbeginn für einige Fans Manche werden während der Wartezeit kreativ Die Abkürzung auf der Hand von Adi Youzefouitch soll dafür sorgen, dass sie als 23. den Sonderbereich vor der Bühne betreten darf Während vor dem Eingang die Fans warten, läuft auf dem Konzertgelände der Soundcheck Seit zwei Wochen ist das Team vom „Atelier“ auf dem Gelände in Kirchberg im Einsatz Wer die Show von Robbie Williams von den ersten Reihen aus verfolgen will, zahlt 44 Euro mehr für das Ticket zum „Golden Circle“-Bereich In den Stunden vor Konzertbeginn laufen die letzten Vorbereitungen Previous Next

Für Petra Van Droogenbroeck aus Belgien ist es die Nummer 59. Seit 10 Uhr morgens ist die 43-Jährige auf dem Gelände und war schon bei sieben Konzerten der Tour dabei, unter anderem in Deutschland, Kroatien oder auch Polen. „Mich in die Schlange stellen – das mache ich nur für Robbie. Seit 30 Jahren schon“, erklärt die Frau mit Kurzhaarschnitt. Sie gibt an, in diesem Zeitraum etwa 180 Konzerte des Weltstars besucht zu haben. Von dieser Tour wird das in Luxemburg nun das letzte sein. Denn, wie sie lachend erklärt: „Mehr Urlaub bekomme ich bei meinem Job nicht.“

Auf dem Messegelände der Luxexpo sind gegen 12 Uhr am Montag außerdem viele Menschen aus Deutschland, aber auch aus Frankreich oder Italien dabei. Rund 60 warten in der Sonne sitzend – ausgestattet mit Basecaps, Campingstühlen und Sonnenschirmen – auf ihren „Robbie“. Anhängerschaft aus Luxemburg ist zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Die Niederländerin Murïel Mulder, die den Überblick über das Geschehen behält und gut vernetzt ist, erklärt: „Ich kenne auch einige Fans aus Luxemburg. Aber die sagen, dass so was hier weniger üblich ist.“

Treue Fans auch ohne Camping

Tatsächlich hat Carole Gross aus Frisingen für Robbie Williams noch keine weite Reisen ins Ausland auf sich genommen. Auch auf das Zelten vor einem Konzertgelände verzichtet die 49-Jährige. „Das ist mir etwas zu aufwendig. Trotzdem stand ich schon öfters ziemlich weit vorne“, stellt sie bei einem Telefongespräch einige Stunden vor Konzertbeginn fest. Gegen 17 Uhr, etwa eine halbe Stunde vor Einlass, wird sie an dem Tag zur Luxexpo gehen. Gemeinsam mit zwei Freundinnen hat sich Carole Gross – die seit rund 20 Jahren Konzerte des Popstars besucht und in Luxemburg bei beiden dabei sein wird – Tickets für den „Golden Circle“ gesichert.

Für Michèle Bressanutti (l.) aus Düdelingen und Carole Gross aus Frisingen (r.) ist es nicht das erste Robbie-Williams-Konzert Foto: privat

Denn treue Fans gibt es auch im Großherzogtum, wie Freundin Michèle Bressanutti ebenfalls am Telefon erklärt: „Wir sind vielleicht nicht die, die dafür zelten gehen – trotzdem haben wir Robbie Williams sehr regelmäßig gesehen.“ Die gebürtige Düdelingerin geht die Stunden vor dem Konzert ganz entspannt an und sagt: „Für mich macht es keinen Unterschied, ob wir in der ersten oder der zehnten Reihe stehen. Sogar in Amsterdam waren wir vor der Show noch etwas trinken und bekamen dennoch sehr weit vorne Plätze. Wichtig ist doch auch, ausreichend Raum zum Bewegen zu haben.“

In der niederländischen Hauptstadt hat die 55-Jährige bereits eine Show der aktuellen Tour besucht und wird in Luxemburg nun ebenfalls bei beiden Auftritten von Robbie Williams dabei sein. Weil sie einerseits seine Musik mag, aber auch, wie er die Leute mitreiße. Und ganz unabhängig, ob aus den Niederlanden, Israel oder eben Luxemburg – Zustimmung dürfte Michèle Bressanutti wohl von allen Fans erhalten, wenn sie sagt: „Er ist einfach ein mega Entertainer.“