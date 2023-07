Avec une tournée mondiale jusqu’en décembre prochain et un album best-of sorti en septembre dernier dont les plus grands succès ont été réarrangés par l’orchestre jazz néerlandais Metropole Orkest, Robbie Williams fera l’évènement les 10 et 11 juillet au Luxexpo Open Air, organisé par den Atelier au Kirchberg. Des années 1990 à aujourd’hui, la tournée anniversaire „XXV Tour 2023“ célèbre 25 ans de carrière d’un chanteur dont les frasques et scandales sont aussi emblématiques que ses tubes. L’opportunité de faire le bilan.

Oubliez la superstar britannique faisant monter de jeunes groupies sur scène et ne se cachant pas de ses problèmes d’addictions avec la drogue: à 48 ans, le chanteur britannique n’est plus cet enfant terrible, mais un père de famille aimant qui mène une vie rangée avec sa femme Ayda Field et ses quatre enfants à Los Angeles. Et cette tournée mondiale de lui offrir non seulement une rétrospective sur ses 25 ans de carrière, mais aussi une thérapie, comme il ne cesse de le rappeler à son public lors des nombreuses dates de sa tournée évènement, la plus longue que l’artiste n’ait jamais faite. Et Robbie Williams de parler – trop – longuement sur scène pour dérouler le fil de sa carrière et de revenir sur ses années sombres.

Take that

Inspiré du succès mondial des New Kids On The Block au début des années 1980 (ndrl: un groupe casté composé de jeunes et beaux danseurs), le producteur Nigel Martin-Smith décide, au début des années 1990, de créer un boys band 100% britannique et entame une campagne de recrutement, bien décidé à faire de cinq jeunes de la classe populaire de Manchester des stars de la musique.

Robbie Williams, poussé par sa mère, rejoint le groupe emblématique aux côtés de Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald et Jason Orange. Comme l’ordonnait l’époque, Take That fit se pâmer les midinettes du monde entier sur ses airs dance-pop et ses ballades mélancoliques qui ont dominé les tops britanniques pendant la première moitié des années 1990.

Pionnier de la vague de boys band qui déferle sur l’Europe durant ces années, l’aventure est couronnée de succès – la BBC considérant que Take That est „le groupe britannique, aimé des jeunes comme des vieux, qui a obtenu le plus de succès après les Beatles“. Pourtant, les frasques du benjamin du groupe s’étalent en une des tabloïds: alcool, drogues, le jeune homme tout juste majeur multiplie les arrestations et les provocations à l’encontre des médias.

Son attitude ne s’accorde plus avec le reste du groupe et il décide de se lancer en solo en 1995, après l’enregistrement de leur troisième album, refusant même de partir en tournée avec le groupe. Les causes de la séparation sont restées assez floues: a-t-il quitté le groupe de lui-même ou a-t-il été poussé vers la sortie par ses camarades, las d’endurer ses dérapages à répétition et dont les addictions à la drogue ne collent pas à l’image de boys band?

Lors de cette tournée année, l’enfant terrible de Take That ne manque pas de régler ses comptes avec le groupe et de se mettre à nu, avec un extrait du premier clip du boys band „Do what U like“, dans lequel il dévoile ses fesses, sachant ainsi captiver l’intérêt de ses groupies.

La chute avant de mettre la planète à ses pieds

S’il est déjà une énorme star au Royaume-Uni, ses nuits d’ivresses, une dépression et des cures de désintoxication ont eu raison du lancement de sa carrière solo. Le succès n’est pas immédiatement au rendez-vous, et il lui faudra reprendre „Freedom“ de George Michael pour renouer avec son public, avant de publier en septembre 1997 son premier album „Life Thru a Lens“ sur le label Chrysalis Records porté par l’immense tube „Angels“, pour lequel il obtient trois trophées sur six nominations aux Brit Awards. Et les récompenses de ne cesser de pleuvoir avec un nombre sans précédent et inégalé de 18 Brit Awards dont celui d’icône mondiale en 2017. Entre-temps, il a gagné la reconnaissance de ses pairs et s’est taillé une place de choix dans l’univers musical: „I’ve been Expecting you“ en 1998, puis „Escapology“ en 2003, „Intensive Care“ en 2005 et „Rudebox“ en 2006.

Une partie de sa carrière peut être racontée à travers les ventes et les statistiques: plus de 85 millions d’albums vendus dans le monde; treize albums numéro un au Royaume-Uni (le plus grand nombre pour un artiste solo, égalé seulement par Elvis Presley); quatorze singles numéro un; le plus grand nombre de billets de concert vendus en une journée (1,6 million le 19 novembre 2005); le record de trois soirées à Knebworth devant 375.000 personnes en 2003; les grands succès parallèles de ses albums de swing et d’un Take That reconstitué (à sa sortie en 2010, l’album „Progress“ est devenu l’album qui s’est vendu le plus rapidement au XXIe siècle, et la tournée qui a suivi a été la tournée britannique la plus vendue de tous les temps).

Une réinvention réussie

La sortie de l’album „XXV“ en septembre 2022 marque le fait – improbable, indiscutable – que plus de vingt-cinq ans se sont écoulés depuis que Robbie Williams a quitté Take That pour entamer une carrière solo. Il s’est associé l’orchestre jazz néerlandais Metropole Orkest, dirigé par le chef d’orchestre Jules Buckley, qui par leur réorchestration des plus grands succès (près de deux douzaines de titres, près de 30 sur l’édition de luxe, puisant dans presque toutes les époques) de la superstar britannique donne une nouvelle tessiture aux morceaux qu’il se réapproprie avec un nouveau regard et apporte de l’ampleur à l’album.

On notera, parmi les nouveaux titres, le remarquable „Lost“, sur lequel il montre ses failles, fait le bilan de ses erreurs passées avant de se montrer fier et de relever la tête: „I lost my place in life / I lost my point of view / I lost what it is to love / When I lost my faith you / I walk out of my masterpiece / To the nothingness greetingly / Everything smells like sympathy / Who am I fooling? Well, I’ve got a list / Much too exhausted only to resist“.

Pour qui n’a pas encore appréhendé le phénomène Robbie Williams sur scène – authentique performer dont le sens du spectacle se trouve tant dans la scénographie que dans l’autodérision dont il sait faire preuve –, rendez-vous au Luxexpo Open Air les 10 et 11 juillet, véritable évènement, puisqu’aucune autre date n’est à ce jour prévue dans la grande région.