Podcast-Tipps / „True Crime“ und etwas fürs Herz

„Mord auf Ex“ – Der internationale True-Crime-Podcast

Leonie Bartsch und Linn Schütze, zwei junge Journalistinnen, erzählen ihren Hörer*innen in diesem Podcast von mysteriösen Mordfällen, ungelösten Cold Cases (als solche werden neue polizeiliche Ermittlungen in einem bisher ungeklärten Kriminalfall bezeichnet) oder Mafia Stories. Die besten Freundinnen beschäftigen sich mit internationalem True Crime und sind mittlerweile nicht mehr aus der deutschen True-Crime-Szene wegzudenken. Während ihr Fokus auf internationalen Fällen liegt, sind sie jedoch auch als investigative Journalistinnen unterwegs und versuchen, in dem einen oder anderen Fall Justizirrtümer aufzudecken. Hierbei beschäftigen sie sich unter anderem mit dem deutschen Fall von Andreas Darsow, oft bezeichnet als „Doppelmord von Babenhausen“.

Serientäter und ihre Opfer

Von Jeffrey Dahmer bis zu John Wayne Gacy – kein Fall ist ihnen zu fern oder zu nah, um sich damit mal mehr, mal weniger seriös zu beschäftigen. Jede Folge beginnt mit einer Kategorie namens „Zu dumm zum Verbrechen“: In dieser erzählt Linn von einem Verbrechen, das desaströs scheiterte, und sorgt somit für einen Lacher zum Einstieg der Folge. Daraufhin folgt die Geschichte eines spezifischen Verbrechens oder die Geschichte einzelner Straftäter*innen, wie Ted Bundy, der in den 1970er Jahren in Oregon, Colorado, Utah und Idaho sein Unwesen trieb. Andrei Chikatilo, auch bekannt als der Russische Ripper, gestand hingegen, zwischen 1978 und 1990 mindestens 52 Morde begangen zu haben. Bei diesen Geschichten geht es Linn und Leonie jedoch nicht um bildliche Darstellungen dieser schrecklichen Geschehnisse oder um die Verherrlichung von Serienmördern, sondern darum, die Geschichten ihrer Opfer zu erzählen – und um die Frage, warum Menschen zu kaltblütigen Mördern werden.

Cold Cases und Verschwörungstheorien

Während der Fokus bei Linn und Leo auf Serientätern liegt, erzählen sie aber auch von mysteriösen Fällen wie dem Tod von Marilyn Monroe, zu dem zahlreiche Theorien existieren, wie es 1959 zu dem Massengrab am Djatlow-Pass kam oder wie der Mord an John F. Kennedy tatsächlich passierte. Auch Cold Cases finden in ihrem Podcast ein Zuhause. Hierbei werden Geschichten wie die von Jack The Ripper, der im viktorianischen England für Angst und Schrecken sorgte, oder die Geschichte des „Boy in the Box“, als ein unbekannter Junge 1957 in einer Kartonkiste gefunden wurde und seine Identität erst 2022 festgestellt werden konnte, erzählt.

Verfügbar auf Aufex.de, Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music.

„Mordlust“ – Verbrechen und ihre Hintergründe

In diesem Podcast konzentrieren sich Paulina Krasa und Laura Wohlers auf größtenteils deutsche True-Crime-Fälle. In jeder Folge entscheiden sie sich für ein Thema, zu dem sie zwei wahre Kriminalfälle erzählen. Bei der Schilderung dieser Fälle geht es nicht nur um die Täter oder um grausame Details, sondern insbesondere um die strafrechtlichen Gegebenheiten und psychologischen Aspekte dieser Fälle. Die Gerichtsprozesse werden verfolgt, analysiert und mit Expert*innen des jeweiligen Gebiets besprochen. Die Frage, wie es zu einem bestimmten Verbrechen kam, ob es hätte verhindert werden können und wieso Prozesse diesen oder jenen Ausgang hatten, sind ein ständiger Begleiter der Journalistinnen.

Mord oder Totschlag?

Paulina und Laura erzählen hier von Fällen wie dem Exorzismus an Anneliese Michel, erweitertem Suizid, wieso es Opfern von Partnergewalt so schwerfällt, sich aus den Fängen des Missbrauchs zu befreien, oder wie ein genetischer Fingerabdruck bei so manchen Straftaten große Verwirrung hervorrufen kann. Sie berichten von aufgeklärten und unaufgeklärten Fällen, von Mordmerkmalen und Totschlag – und welche Konsequenzen einen Täter erwarten.

Es stellt sich bei True Crime zudem auch immer die Frage, wieso wir als Gesellschaft so ein großes Interesse an den Straftaten und deren Tätern haben und wieso sich vor allem Frauen mit True Crime befassen. Auch diesen Aspekten versuchen Laura und Paulina immer wieder auf den Grund zu gehen und ziehen hierzu wiederholt Expert*innen zurate.

Verfügbar auf Spotify, Funk, Podigee und Apple Podcast.

„True Love“ – Verliebt um die Welt

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben, und diese erzählen Linn Schütze und Leonie Bartsch in ihrem Podcast „True Love“. Sie gehen auf die Suche nach den herzzerreißendsten, dramatischsten und beeindruckendsten Liebesgeschichten. Mal geht es um romantische Liebe, mal um Geschwisterliebe – doch immer ist es eine emotionale Hörerfahrung.

Wo die Liebe hinfällt

In einer Folge erzählen sie eine herzerwärmende Geschichte zwischen zwei Liebenden, die durch die Berliner Mauer getrennt in Ost und West lebten und durch einen dramatischen Fluchtversuch wieder vereint wurden. Eine andere Folge schildert die schmerzerfüllte Geschichte von Frida Kahlo und ihrem Ehemann, Diego, der ihr ganzes Leben und auch ihre Kunst beeinflusst hat. Es geht jedoch nicht in jeder Geschichte ausschließlich um Liebespaare, sondern auch mal um die Geschichte eines Jungen namens Saroo, der eines Nachts verloren geht, von Indien nach Australien adoptiert wird und nach 25 Jahren zum ersten Mal wieder auf indischen Boden tritt und dort versucht, seine Familie wiederzufinden.

Wenn Liebe schmerzt

Linn und Leonie berichten jedoch nicht nur von glücklicher Liebe, sondern auch von Geschichten, in denen Liebe schmerzhafte Schicksale mit sich bringt. Sie greifen die Geschichte von Betty auf, ihrer Liebe zu Moody und wie sie diese Liebe 1984 in sein Heimatland, den Iran, führte und zu Bettys Gefängnis wurde. Auch die Geschichte der Boleyn-Schwestern, Anne und Mary, feiert ihre Sternstunde in diesem Podcast. Die entsprechende Folge zeigt zum einen, wie schwer es im 16. Jahrhundert sogar für privilegierte Frauen war, ihren Platz in der Welt zu finden, zum anderen schildert sie den grausamen Umgang von König Heinrich VIII. mit seinen Ehefrauen und wie dieses Verhalten mit dem historischen Tod einer der Boleyn-Schwestern endete. Es sind jedoch auch unerwartete Schicksalsschläge, die Leben unverhofft ändern können, vertreten: So ging es Syd Atlas, deren Mann unheilbar krank war und dessen Diagnose ihr ganzes Leben verändert hat.

Verfügbar auf Spotify, Aufex.de, Apple Podcast und Amazon Music.

„Dieser eine Moment“ – über die Plot-Twists des Lebens

Dieser eine Moment, in dem sich dein Leben verändert, von diesem berichtet der Journalist und Podcaster Philipp Fleiter in seinem neuen Podcast „Dieser eine Moment“. In den aktuell nur sehr wenigen Folgen spricht er hier mit Gästen über die Momente in ihrem Leben, die für sie alles auf den Kopf gestellt und ihr Leben verändert haben.

Aller Anfang ist schwer

In der ersten Folge unterhält sich Feitler mit dem Comedian Tony Bauer, dessen Lebensgeschichte in einem sogenannten Problemviertel in Duisburg beginnt. Während Tonys Leben von Anfang an nicht einfach war, wurde es noch herausfordernder, nachdem er in seiner frühen Kindheit die Diagnose Kurzdarmsyndrom erhalten hatte. Seit dieser Diagnose nennt sein Arzt ihn „Fallschirmspringer“, da er stets einen lebensrettenden Rucksack trägt, durch den er künstlich ernährt wird. Den gleichen Namen trägt nun auch seine erste eigene Live-Tour. Im Podcast spricht Tony über die Diagnose, wie er seine Zeit im Krankenhaus mithilfe seines Humors überstand und inzwischen sogar eine erfolgreiche Karriere verfolgt.

Grenzen sprengen bei der Bundeswehr

In der zweiten Folge widmet sich Feitler Anastasia Biefang, Oberleutnantin in der Bundeswehr. Im Alter von 40 Jahren outete sich Anastasia als Trans-Frau. Wurde dies zunächst allgemein unproblematisch aufgenommen, löste ihr Profil auf einem Dating-Portal 2019 eine Kontroverse aus, die berufliche Konsequenzen nach sich zog. Im Podcast schildert sie ihre Erfahrung und diskutiert die Frage, was die Kontroverse mit ihrer Transidentität sowie ihrem Frausein zu tun hatte.

Feitlers Podcast offenbart nicht nur, welche lebensverändernden Momente die Gäste durchmachen mussten, sondern auch, wie sie negative Erfahrungen überstanden haben.

Verfügbar auf Spotify, Podigee, Podimo und Apple Podcast.