Statec / Tom Haas löst ab November Serge Allegrezza als Direktor ab

Tom Haas übernimmt ab dem 1. November die Leitung des Statec und folgt damit auf Serge Allegrezza, der in den Ruhestand geht.

Tom Haas wird ab dem 1. November Serge Allegrezza nach dessen Eintritt in den Ruhestand als Direktor des Statec, des Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien, ablösen. Das melden das Wirtschaftsministerium und das Statec in einem Presseschreiben. Der Regierungsrat habe den Vorschlag des Ministers für Wirtschaft, KMB, Energie und Tourismus, Lex Delles (DP), in seiner Sitzung am Mittwoch gebilligt.

„Ich fühle mich geehrt, zum Direktor von Statec ernannt zu werden, und freue mich darauf, meine berufliche Erfahrung und meinen Enthusiasmus in den Dienst einer Organisation zu stellen, die ich sehr gut kenne“, sagt Haas zu der Entscheidung. In den letzten Jahren habe er beobachtet, wie die Statec-Teams ihre Anpassungsfähigkeit angesichts der zahlreichen Herausforderungen unter Beweis gestellt haben. Statec müsse reaktiv, proaktiv und innovativ sein, um Bürgern und Entscheidungsträgern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Laut Delles spielt Statec eine Schlüsselrolle bei der Erstellung eines detaillierten, zuverlässigen und objektiven Bildes der luxemburgischen Gesellschaft. „Tom Haas kann auf eine langjährige Erfahrung im Statec zurückblicken und verfügt sowohl intern als auch extern über anerkannte Expertise und Wissen“, sagt der Minister. Haas sei an zahlreichen innovativen Projekten beteiligt gewesen, die zur strategischen Entwicklung des Instituts in den letzten Jahren beigetragen haben. Somit habe er sich als die „beste Wahl“ erwiesen, um die Nachfolge von Serge Allegrezza anzutreten.