Bildergalerie / Tag der offenen Tür im Train 1900: Ein Erlebnis für Eisenbahnfans im Fond-de-Gras

Am Tag der offenen Tür im Train 1900 konnten Eisenbahnfans und Neugierige einen faszinierenden Einblick in die Welt der Dampflokomotiven erhalten. Es wurden Führungen angeboten, bei denen Besucher mehr über die Wartung und den Betrieb dieser historischen Fahrzeuge erfahren konnten. Spannende Vorführungen von Schmiede- und Kunstschmiedearbeiten gaben zudem einen authentischen Eindruck in alte Handwerkskünste.

Auch für Kinder gab es ein Highlight: In einer Bastelwerkstatt konnten sie ihre eigene Holzlokomotive bauen und bemalen. Wir haben die schönsten Momente in einer Bildergalerie festgehalten.