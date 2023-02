Die zweite für 2023 vorhergesagte Indextranche soll laut den neuesten Statec-Berechnungen voraussichtlich im Laufe des vierten Quartals fallen. Diese Tranche folgt auf jene, die im Februar fallen wird und jene aus dem vergangenen Jahr, die auf April 2023 verschoben wurde. Die Inflation werde 2023 laut den Berechnungen 3,4 Prozent erreichen, 2024 werde sie dann auf 4,8 Prozent steigen, geht aus einer Pressemitteilung des Luxemburger Statistikinstituts vom Mittwoch hervor. Dieser Anstieg sei hauptsächlich auf die Gas- und Strompreise zurückzuführen, die nach dem Auslaufen der Tripartite-Maßnahmen die tatsächlichen Einkaufspreise auf den Großhandelsmärkten widerspiegeln würden. Demnach erwartet Statec eine weitere Indextranche im zweiten Quartal 2024.

Premierminister Xavier Bettel (DP) werde, wie im Solidaritéitspak 2.0 vereinbart, in den kommenden Wochen eine weitere Sitzung des Koordinierungsausschusses der Tripartite einberufen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Staatsministeriums vom Mittwoch hervor. Tageblatt-Informationen zufolge soll die Tripartite in der zweiten Märzhälfte stattfinden. Dort sollen zwei Punkte besprochen werden, heißt es in der Mitteilung. Einerseits sieht das Tripartite-Abkommen vor, dass die Regierung, für den Fall, wo Statec feststellt, dass die Beendigung der Hilfsmaßnahmen zu einem Inflationsschock führen kann, eine weitere Sitzung einberuft. Dort solle dann eine mögliche Staffelung des Auslaufens der Maßnahmen geprüft und gegebenenfalls organisiert werden.

Die Regierung wolle die geplante Zusammenkunft mit den Sozialpartnern zudem dazu nutzen, um die Modalitäten der vorhergesagten Indextranche zu besprechen.