Vide-disques – Merch-O-Rama / Specific Recordings über Vinyls und weniger bekannte Künstler – unter anderem aus Japan

Das Musikfestival „Congés annulés“ der Rotondes neigt sich allmählich dem Ende zu. Jennie Zakrzewski und Florian Schall aus Metz sind dagegen noch in der Anfangsphase ihres Unternehmens. Seit einem halben Jahr leiten sie „Specific Recordings“, das sich auf den Verkauf überwiegend gebrauchter Vinylplatten spezialisiert. Beim gut besuchten privaten Musikflohmarkt „Vide-disques – Merch-O-Rama“, der im Rahmen der „Congés annulés“ am Sonntagnachmittag auf dem Parvis der Rotondes stattfand, präsentierten sie nicht nur Schallplatten, sondern gaben auch einen Einblick in experimentelle Musik aus Japan.