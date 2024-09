Luxemburg / So viele Menschen wurden in den letzten Jahren zu 20 oder mehr Jahren im Gefängnis verurteilt

Wie viele Menschen werden eigentlich über bestimmte Zeiträume in Luxemburg zu lebenslangen oder ähnlichen Haftstrafen verurteilt? Das wollten offenbar auch die LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo und Dan Biancalana in einer parlamentarischen Anfrage wissen. Beispielhaft angefragt haben sie dafür den Zeitraum der vergangenen fünf Jahre. Justizministerin Elisabeth Margue (CSV) erklärt in ihrer Antwort: „Zwischen 2019 und 2023 wurden zwölf rechtskräftige Entscheidungen, die eine Gefängnisstrafe von mehr als 20 Jahren beziehungsweise eine lebenslange Gefängnisstrafe verhängten, in das Strafregister eingetragen.“

Zwischen 2014 und 2023 seien Strafen gegen 33 Personen vollstreckt worden, die zu einer Gefängnisstrafe von mehr als 20 Jahren oder einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. „Von diesen 33 vollstreckten Strafen wurden 27 Verurteilte vor Ablauf der verhängten Strafe entlassen: 20 Verurteilten wurde eine bedingte Entlassung gewährt und sieben Verurteilte wurden vorzeitig entlassen“, fügt Margue hinzu. „ Die übrigen sechs Verurteilten wurden in ihr Heimatland überstellt, um dort die von luxemburgischen Gerichten gegen sie verhängte lebenslange Freiheitsstrafe zu vollstrecken.“