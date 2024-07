Luxemburg-Stadt / „Schueberfouer“ 2024: Die Vorbereitungen auf dem Glacis haben angefangen

Es dauert zwar noch einige Wochen, doch viele freuen sich schon jetzt auf den traditionellen Termin des Sommers, wenn auf dem Glacis in Luxemburg-Stadt wieder die „Schueberfouer“ stattfindet. Die Vorbereitungen für den Jahrmarkt haben bereits am Dienstag begonnen. Seitdem läuft der Aufbau des großen Eingangportals.

Ab dem 23. August ist es dann so weit: 20 Tage lang können sich Besucher täglich zwischen 12.00 und 1.00 Uhr an unterschiedlichen Attraktionen, deftigem Essen und guter Gesellschaft erfreuen. Gastronomiebetriebe dürfen zudem bereits um 11.00 Uhr öffnen. Das größte Volksfest von Luxemburg und in der Großregion findet bis zum 11. September statt. Zum Programm heißt es auf der Website der Gemeinde Luxemburg, dass dieses „mit allen Einzelheiten zeitnah bekannt gegeben wird“.

Informationen (sowie einen Schueberfouer-Countdown) gibt es unter vdl.lu. (les)