Folscheid / Schlägerei auf Tanzveranstaltung: Eine Person schwer am Kopf verletzt

Mehrere Personen waren bei einer Tanzveranstaltung in Folscheid am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr in eine Schlägerei verwickelt. Das meldet die Polizei am Donnerstagnachmittag im Bulletin. Eine Person erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung. Die Polizei nahm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei Tatverdächtige fest. „Im Laufe der Ermittlungen“ erfuhren die Beamten von einem weiteren Opfer, das den Ort des Geschehens aber bereits vor dem Eintreffen der Polizisten verlassen hatte. Deswegen sucht die Polizei nach Personen, die Angaben zu der Schlägerei und den darin verwickelten Personen machen können. Zeugen sind gebeten, sich an die Dienststelle Diekirch per Telefon unter der Nummer 244801000 oder per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu zu wenden.