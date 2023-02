Die Abwärtsspirale der Luxemburger Spritpreise geht zu Ende. Am Freitag, um Mitternacht, werden sämtliche Spritsorten wieder teurer. Das erklärte das Energieministerium am Donnerstagabend per Pressemitteilung. Super 95 wird am Freitag 2,2 Cent teurer und kostet dann 1,569 Euro. Beim Super 98 steigt der Preis um 3,7 Cent und beträgt dann 1,791 Euro pro Liter. Beim Diesel ist der Preisanstieg mit 5,3 Cent pro Liter am größten. Verbraucher zahlen somit ab Freitag 1,581 Euro (alle Preise inklusive Steuern) pro Liter Diesel.

Auch beim Heizöl steigen die Preise am Freitag. Die schwefelfreie 10-ppm-Variante wird bei einer Abnahmemenge von 1.500 Litern 5,1 Cent teurer und kostet dann 0,996 Euro. Das schwefelarme 50-ppm-Heizöl wird 6,5 Cent teurer und landet bei 0,999 Euro.