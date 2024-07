Luxemburg-Stadt / Reaktion auf klimatischen Notstand: In der Hauptstadt werden neue Wälder angepflanzt

Acht konkrete Projekte sollen dabei helfen, die Ziele der Gemeinde Luxemburg in puncto Schutz der Bäume und Wälder umzusetzen. Am Mittwoch hat Schöffe Maurice Bauer (CSV) diese bei einer Pressekonferenz in Gegenwart der Teams vom „Service Forêts“ der Gemeinde und der Naturverwaltung präsentiert.

Rund 1.100 Hektar Wald gibt es laut der Gemeinde Luxemburg in der Hauptstadt – was rund 20 Prozent der Fläche ausmacht. Hinzu kommen 21.000 Bäume im öffentlichen Raum, also zum Beispiel in den städtischen Parks. Wegen des klimatischen Notstands soll zusätzliches Grün hinzukommen, wie der für den Bereich Umwelt und Naturschutz zuständige Schöffe der Gemeinde Luxemburg, Maurice Bauer (CSV), am Mittwochmorgen ankündigte.

Bei einer Pressekonferenz auf dem Gelände des „Service Forêts“ in Luxemburg-Stadt erklärte er: „Wir haben einem Bauern mitgeteilt, dass wir den Pachtvertrag für ein ein Hektar großes Feld auf dem Eicherfeld zurückziehen, um dort einen neuen Wald anzupflanzen.“ An dem genannten Ort im Hauptstadtviertel Mühlenbach sollen in den kommenden Jahren 2.500 neue Bäume heranwachsen. Und: Dort soll eine Baumschule entstehen, um junges Grün anzupflanzen und dieses anschließend in die städtischen Wälder umzusiedeln. Vor Ort sollen auch pädagogische Aktivitäten für Schulklassen aus der Gemeinde stattfinden.

Zukunftswald geplant

Der für Umwelt und Naturschutz zuständige Schöffe Maurice Bauer (CSV) kündigte am Mittwoch an, dass die Hauptstadt zusätzliche Wälder bekommt Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Auf einem weiteren Hektar in Hamm wird in Nähe der „Huerbaach“ außerdem ein sogenannter Zukunftswald angepflanzt werden. Bei dem Projekt werden in Zusammenarbeit mit der Naturverwaltung neue Baumarten gesetzt, um deren Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit an lokale Wetterereignisse zu analysieren – dies im Kontext des Klimawandels. Da viele einheimische Bäume wie zum Beispiel Buchen oder Fichten laut der Gemeinde unter den anhaltenden Dürreperioden leiden, wird so untersucht, welche Baumarten dem trockeneren und wärmeren Klima der Zukunft besser standhalten.

Die genannten Vorhaben sind zwei von acht Projekten zum Schutz der Bäume und Wälder in der Hauptstadt, die die Gemeinde am Mittwoch präsentiert hat. Alle Vorhaben sollen in den kommenden Jahren zur Umsetzung fünf großer Ziele beitragen: der Bekämpfung des Klimawandels sowie Gewährleistung der Sicherheit für die Bevölkerung, der Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, dem Pflanzen neuer Bäume, der optimierten Nutzung lokaler Holzressourcen und der Förderung eines attraktiven und multifunktionalen Stadtwaldes. Mehr Informationen zum Wald in Luxemburg-Stadt gibt es auf der Webseite der Gemeinde: vdl.lu.

Mehr zu diesem Thema:

– Klimaopfer Baum: Wie es um den Escher Wald bestellt ist

– Sehr krank bis todkrank: Der Zustand des Waldes hat sich weiter verschlechtert

– Naturschutz: „Mein“ Wald, der Klimawandel und die Gesellschaft

– Zu Fuß durchs Grüne: Wie Menschen die hauptstädtischen Wälder nutzen

– „Urban Forestry – Mäi Stater Bësch“: Wie hätten Sie gerne Ihren Wald?