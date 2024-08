Kommentar / Radio retten mit DAB+?

Kennen Sie DAB+? Wenn nicht, ist das eigentlich nur normal, denn in Luxemburg hat es zum neuen digitalen Antenne-zu-Antenne-Radio bislang weder Informations- noch Werbekampagnen gegeben. Radio findet hierzulande bis heute quasi ausschließlich auf UKW/FM statt, einer „analogen Insel“, die wohl so langlebig ist, weil sie sich schlichtweg bewährt hat. Das Digitalisierungskredo unserer Zeit verschont aber auch diesen Bereich nicht auf Dauer, und nicht einmal UKW-Platzhirsch RTL kann sich dem widersetzen: Nach Jahren des (gewollten?) Stillstands liegt jetzt eine Ausschreibung des Medienministeriums für den ersten nationalen Digitalradio-Block auf dem Tisch.

Radio in DAB+ hat vor allem den Vorteil, mehr Platz für mehr Programme zu bieten – das UKW-Band ist schon lange überbelegt. Ein echter Mehrwert kann daraus werden, wenn dieser Platz auch für Neues, zum Bedienen von Sparten und Nischen, genutzt wird. Die Radios, die sich jetzt für Kanal 7D bewerben werden, dürften jedoch zunächst Altbekannte sein. Mit einem elementaren Unterschied: nämlich, dass die Kleineren von ihnen auf DAB+ eine bessere nationale Abdeckung erhalten, was die Konkurrenz mit den Größeren fairer macht.

Zunächst einmal muss das Digitalradio hierzulande bekannter gemacht werden – unsere Nachbarn sind schon im Äther und deshalb wesentlich weiter.

Das von der EU gewünschte Fernziel ist die gänzliche Abschaltung von UKW-Netzen. Einzelne Länder tun dies radikal, wie Norwegen und bald auch die Schweiz – lustigerweise beides Nicht-EU-Mitglieder. Doch auch wenn DAB+ trotz mancher Tücken ein Plus in Sachen Vielfalt bringt, stellt sich die Frage, ob es sich vielleicht doch nur um eine Übergangstechnik handelt, die auf Teufel komm raus das lineare Radio in die Zukunft retten soll. Denn längst hat sich die Nutzung des Mediums Radio allgemein verändert – hin zu Webstreaming von Programmen aus aller Welt und On-demand-Angeboten jeglicher Art. Auch 5G Broadcast ist im Anmarsch. Ob sich parallel dazu ein forcierter und teurer Umbau von UKW auf DAB+ überhaupt gelohnt haben wird, muss die Zukunft erst noch zeigen.