Medienbericht / Polizisten machen laut Video fremdenfeindliche Äußerungen gegenüber einem Kollegen

Mehrere Polizisten haben sich offenbar über einen Beamten lustig gemacht, weil dieser Luxemburgisch mit einem französischen Akzent spricht. Das Ganze sei auf Video festgehalten, berichtet RTL.

Ein Video zeigt laut RTL, wie Polizisten in einem Luxemburger Polizeikommissariat fremdenfeindliche Aussagen gegenüber einem anderen Beamten machen. In den Aufnahmen sei zu sehen, wie in einem Polizeibüro in der Hauptstadt gefilmt wurde. „Das sogenannte ‚Lima‘ ist das zentrale Kommissariat in der Hauptstadt, in dem Beamte unterwegs nach Informationen fragen können“, schreibt der Sender.

Laut RTL-Informationen ist die Person, über die Witze gemacht wird, ein Polizei-Praktikant, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt und für die französische Polizei gearbeitet hat. Im Video werde viel gelacht und man höre den Beamten immer wieder nach Informationen fragen. Der Beamte würde im Luxemburgischen mit einem französischen Akzent reden.

„D’Police hëlt och all Schäiss“, sei eine Aussage, die im Video zu hören sei. Das Pressebüro habe laut RTL erklärt, dass dies im „absoluten Gegensatz“ zu den Werten der Polizei stehe und ein solches Verhalten nicht geduldet werde. Die Polizei schreibe zudem, sie sei in Kenntnis eines Videos, welches seit mindestens zwei Wochen herumgehe. In diesem machen sich demnach Beamten des Kommissariat Luxemburgs unter anderem über einen Arbeitskollegen lustig und geben unangebrachte Kommentare. Die nötigen Schritte seien eingeleitet worden und auch erste Maßnahmen seien getroffen worden. So sei unter anderem eine andere Aufgabenverteilung im Kommissariat vorgenommen worden, schreibt RTL.

Der neue Generaldirektor der Polizei, Pascal Peters, unterstreicht währenddessen im RTL-Interview am Freitagmorgen, dass ein solches Verhalten „gar nicht geht“. Intern sei es Peters zufolge bereits zu Konsequenzen gekommen, strafrechtliche könnten noch hinzukommen.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Generalinspektion der Polizei seien in Kenntnis der Videoaufnahme und würden zu dem Fall ermitteln, schreibt der Sender.