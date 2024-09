Luxemburg / Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl fest

Die Polizei nahm am Freitagnachmittag eine Person fest, nachdem ihnen ein Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum auf Kirchberg gemeldet wurde. Das geht aus dem Polizeibericht am Samstagmorgen hervor. Die Beamten hatten den Tatverdächtigen noch vor Ort gestellt. Dieser wurde am folgenden Morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Weiter wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. Am Freitagabend drangen unbekannte Täter in ein Fahrzeug in der Rue des Trois Cantons in Bettingen an der Mess ein. Sie durchwühlten das Innere des Fahrzeugs und entwendeten unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag auf dem Boulevard de la Foire in der Oberstadt. Auch hier verschafften sich die Täter Zugang zu einem Fahrzeug und nahmen einen Rucksack mit, bevor sie flüchteten. In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

In diesem Zusammenhang teilt die Polizei präventive Ratschläge mit, wie Autoinhaber sich vor Diebstählen aus Fahrzeugen schützen können. Zum Beispiel wird geraten, Fahrzeuge auch dann abzuschließen, wenn man sich nur kurz davon entfernt, wie beim Zurückbringen eines Einkaufswagens. Zudem sollen keine Wertgegenstände im Wagen liegen gelassen werden und alle Fenster des Fahrzeugs sollen geschlossen sein. Weitere Ratschläge finden Sie hier.