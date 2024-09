Häusliche Gewalt / Polizei nimmt bei Einsätzen in Luxemburg und Differdingen zwei Personen fest

Die Polizei musste am Freitagabend wegen zwei Fällen von häuslicher Gewalt ausrücken. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde vom Montag hervor. In Luxemburg-Kirchberg habe es Handgreiflichkeiten zwischen einem Mann, seiner Partnerin und seinem Sohn gegeben. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Samstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In Differdingen soll ein Mann am gleichen Abend seine Partnerin geschlagen haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er des Hauses verwiesen und festgenommen.