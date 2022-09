Das Gesundheitsministerium hat eine Lieferung der an die Omicron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe für Luxemburg angekündigt. Die Dosen sollen in der kommenden Woche im Großherzogtum ankommen. Zudem öffnet das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle wieder.

Die bereits angekündigten Impfdosen gegen die Coronavirus-Variante namens Omicron soll bald in Luxemburg ankommen. Das hat das Gesundheitsministerium am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. „In der Woche vom 5. September erwartet die luxemburgische Regierung die Lieferung von angepassten Impfstoffen der Pharmakonzerne Pfizer und Moderna“, heißt es darin. Derzeit rechne man mit 43.200 Dosen des Impfstoffs „Comirnaty Original/Omicron BA.1“ von Pfizer und 42.600 Dosen des Impfstoffs „Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1“ von Moderna. Diese sogenannten „bivalenten“ Impfstoffe sollen sowohl gegen das ursprüngliche Coronavirus als auch gegen die aktuelle Omicron-Variante Schutz bieten.

Arztpraxen und Apotheker, die an der Impfkampagne teilnehmen, haben laut „Santé“ ab Montag die Möglichkeit, mit der Bestellung des Impfstoffs zu beginnen. „Die neuen Impfstoffe werden ab dem 12. September im ‚Impfbus’ und ab dem 13. September im Impfzentrum Victor Hugo erhältlich sein“, so das Ministerium. Der Einsatz der Impfstoffe in den ersten Arztpraxen und Apotheken werde am Ende der Woche vom 5. September beginnen, nachdem die neuen Impfstoffe im Land angekommen sind.

Die luxemburgische Regierung fordert derzeit auf der Grundlage der Empfehlung des Rates für Infektionskrankheiten (CSMI) alle Personen über 60 Jahre sowie alle Personen mit einem Risikofaktor für eine schwere Form der Krankheit (unabhängig vom Alter) auf, eine Auffrischungsimpfung vornehmen zu lassen. Die angepassten Impfstoffe werden laut Ministerium nur als Auffrischungsimpfung nach einer Erstimpfung verabreicht – oder auch als zweite Auffrischungsdosis für über-60-Jährige und Risikopatienten. Der Pfizer-Impfstoff könne ab einem Alter von zwölf Jahren und der Moderna-Impfstoff ab 30 Jahren verabreicht werden.

In der Victor-Hugo-Halle wird wieder geimpft

„Um die Bevölkerung bestmöglich auf mögliche Infektionswellen im kommenden Herbst und Winter vorzubereiten“ will die luxemburgische Regierung ab dem 13. September das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle in der Hauptstadt wiedereröffnen, erklärt die „Santé“. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 7.00 bis 19.00 Uhr und samstags von 7.00 bis 13.00 Uhr. Am 17. September bleibe das Zentrum wegen der „Tour de Luxembourg“ geschlossen.

Abgesehen vom Impfzentrum können sich Impfwillige auch in Arztpraxen oder Apotheken, die an der Impfkampagne teilnehmen, sowie im Impfbus ihre angepasste Injektion abholen. Informationen zu den Impfmöglichkeiten können unter www.impfen.lu abgerufen werden. Menschen, die eine Einladung zur Auffrischungsimpfung bekommen haben und eine Impfung im Impfzentrum in Anspruch nehmen möchten, werden gebeten, online unter www.covidvaccination.lu oder über die Gesundheitshelpline unter der Telefonnummer 247-65533 einen Termin zu vereinbaren.