Zugverkehr / Neue Verbindung zwischen Rodange und Paris fällt am Sonntag aus

Die aufwändigen Bauarbeiten am Bahnhof Bettemburg verhindern derzeit, dass Züge von der Hauptstadt nach Frankreich fahren. Damit Luxemburger Reisende während der Olympischen Spiele mit der Bahn nach Paris und zurückzufahren können, hat die CFL in Zusammenarbeit mit der französischen SNCF eine neue TGV-Direktverbindung eingerichtet, die in Rodange startet.

Die für Sonntagnachmittag geplante erste Abfahrt musste jedoch abgesagt werden, berichtet das Luxemburger Wort am Sonntag. Der Grund: Langzeitfolgen der zerstörten Anlagen nach der Anschlagsserie auf das französische Hochgeschwindigkeitsnetz am vergangenen Freitag.

Der Zug, der ursprünglich von Montpellier kommt, sei aufgrund von Personen auf den Gleisen südlich von Dijon dermaßen verspätet gewesen, dass die SNCF ihn in Thionville enden ließ. Ein Busdienst ab dem Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt bis nach Thionville soll Abhilfe schaffen. Ab Montag sollen die Züge wie vorgesehen nach Paris fahren.