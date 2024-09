Rümelingen / Nationales Grubenmuseum: Eine Zeitreise in den Stollen

Am Sonntag sind die Stollen des Nationalen Grubenmuseums in Rümelingen wieder für jeden geöffnet. Von 11 bis 16.30 Uhr wird nämlich der traditionelle „Tag der offenen Tür“ gefeiert. Geführte Besichtigungen werden stündlich angeboten und sind an diesem Tag kostenlos. Der Besuch des Museums beginnt im „Maschinenhaus“ und endet mit einem Rundgang durch die unterirdische Grube. Im „Maschinenhaus“ können Besucher anhand von Erzproben, Fossilien sowie geologischen Karten das nötige Grundwissen über die Geschichte der Erzförderung erhalten. Ein besonderes Highlight während der Besichtigung ist die Fahrt mit der Grubenbahn in den Stollen „Walert“.

Am Ende der Fahrt, 90 Meter unter dem Boden, beginnt ein 650 Meter langer Rundgang durch den drei Meter hohen und zwischen fünf und acht Meter breiten Stollen. Während des Rundganges kann man seltene Werkzeuge, vom Handbohrer aus der Anfangszeit bis hin zum pneumatischen Bohrhammer entdecken. Auch der Unterschied zwischen den alten Holzstützkonstruktionen und den modernen Schraubmethoden wird hier anschaulich verdeutlicht. Die Lufttemperatur beträgt innerhalb der Grube über das Jahr konstante zwölf Grad. Besucher sollten deshalb eine Jacke mitbringen.