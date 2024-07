Ehrung / Nach Hochhausbrand: Lüttich zeichnet luxemburgische Einsatzkräfte aus

Die Stadt Lüttich hat am 19. Juli eine Ehrungszeremonie abgehalten. Mit dabei: Ein Vertreter des CGDIS und ein Vertreter der Luxembourg Air Rescue (LAR). Denn drei luxemburgische Einsatzkräfte hatten bei einem Brand im Kennedy-Turm geholfen, die Bewohner zu evakuieren. Die Vertreter erhielten nun eine gemeinsame Medaille für die Rettungsaktion.

Der Hubschrauber der LAR war am 24. Juni in Lüttich im Einsatz: Der Kennedy-Turm, ein 32-stöckiges Gebäude mit fast 220 Wohnungen, hatte gebrannt. Am frühen Nachmittag war ein Feuer in den Kellern ausgebrochen. Da ein Teil der Bewohner sich auf ihre Balkons flüchtete, wurde die LAR von den belgischen Behörden angefordert, um bei der Evakuierung zu helfen. Das Einsatzteam bestand aus einem erfahrenen Piloten, einem Seilwindenoperator und einem Rettungsspezialisten.