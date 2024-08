Parkhaus Belval-Universität  / Nach Brand: CFL meldet teilweise Wiedereröffnung des ersten Stocks

Im Februar gab es im Parkhaus Belval-Universität ein Feuer, das eine monatelange Schließung des ersten Stockwerks zur Folge hatte. Ab Montag ist die Etage laut CFL wieder teilweise zugänglich.

In einer Pressemitteilung vom Freitag teilt die CFL mit, dass ein Teil der ersten Etage des Parkhauses Belval-Universität ab Montag wieder zugänglich ist. In dem Stockwerk hatte es am 20. Februar ein Feuer gegeben, bei dem mehrere Autos gebrannt hatten (das Tageblatt berichtete). Mit der Teileröffnung stehen den Kunden wieder 147 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung.

„Nach Reparatur, Kontrolle der technischen und sicherheitsrelevanten Anlagen und intensiven Reinigungsarbeiten kann der Teil der ersten Etage, der dem Brand selbst nicht direkt ausgesetzt war, am heutigen 2. September wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden“, schreibt die Eisenbahngesellschaft.

Der andere Teil des Stocks bleibe jedoch noch geschlossen, denn die vollständige Wiedereröffnung der dem Brand ausgesetzten Teile sei von der Durchführung von Instandsetzungsarbeiten abhängig. Laut CFL erfolgen derzeit „die Analyse der Situation und die Festlegung des durchzuführenden Aktionsplans in enger Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros und anderen technischen Experten.“

Während Einfahrt und Zugang zum ersten Stock weiter über den normalen Zugang zu erreichen sind, erfolgt die Ausfahrt von den wieder verfügbaren Parkplätzen über die zweite Etage. „Eine Beschilderung wurde aufgestellt und Personal der CFL wird die Kunden während einer ersten Übergangsphase leiten“, heißt es in der Mitteilung.

