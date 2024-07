Fond-de-Gras / Mit historischem Zug zum Oldtimer-Spektakel

Am Samstag fand im Fond-de-Gras in Niederkorn die „Journée vieille carrosserie“ statt. Viele Autoliebhaber kamen dort zusammen, um die über 130 Oldtimer von vor 1975 zu bewundern. Der alte Bahnhof bot die perfekte Kulisse für die Veranstaltung. Aufgrund der Wetterbedingungen am Vortag war der Parkplatz für die Besucher allerdings nicht zugänglich – mit dem kostenlosen Shuttle-System oder dem historischen „Train 1900“ konnten die Leute den Veranstaltungsort trotzdem erreichen. Die „Guinguette de la Guinche“ sorgte für Musik, Speisen und Getränke gab es den ganzen Tag im „Buffet de la gare“.