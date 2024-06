Nordkaukasus / Mindestens 15 Polizisten bei Angriffen in Dagestan getötet

Bei Angriffen auf orthodoxe Kirchen und mindestens eine Synagoge in der russischen Kaukasusrepublik Dagestan sind am Sonntag mindestens 16 Menschen getötet worden. „Mehr als 15 Polizisten sind Opfer des Terrorakts geworden“, erklärte Dagestans Gouverneur Sergej Melikow im Onlinedienst Telegram. Den Behörden zufolge wurde zudem ein 66-jähriger Priester in der Stadt Derbent getötet.

Das russische Antiterror-Komitee (NAK) erklärte den Einsatz gegen die Angreifer indes für beendet. Nach Beendigung der „Bedrohungen für das Leben und die Gesundheit der Bürger“ sei beschlossen worden, die „Antiterroroperation“ in Dagestan am frühen Montagmorgen zu beenden, zitierten russische Nachrichtenagenturen das Komitee.

Die Angriffe fanden in der Hauptstadt Dagestans, Machatschkala, und im nahegelegenen Derbent statt.