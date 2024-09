Warnstufe Gelb / Meteolux meldet Gewitter und Regensummen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter

Das Wetter vom Donnerstag wird von einem Tiefdruckgebiet bestimmt, das sich von Nordostfrankreich nach Süddeutschland verlagert, meldet Meteolux im Wetterbericht. Zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 6.00 Uhr, bestehe die Gefahr von Gewittern mit Regensummen zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Örtlich seien auch höhere Regensummen möglich.

Ab dem späten Donnerstagnachmittag wird das Wetter laut Meteolux bewölkt, mit örtlichen Schauern, die am frühen Abend einen gewittrigen Charakter annehmen können. In der Nacht auf Freitag könne es zu lokalen Schauern kommen. Am frühen Freitagmorgen seien noch einige Regenfälle bei stark bewölktem Himmel möglich. Die Bewölkung nehme im Laufe des Nachmittags von Süden her ab.