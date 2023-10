Marco Lux heißt der neue Präsident des Bus-Syndikats TICE. Der LSAP-Politiker ersetzt Pierre Mellina (CSV).

In seiner ersten Sitzung in der neuen Zusammensetzung nach den Gemeindewahlen vom 11. Juni hat der Vorstand des interkommunalen Bus-Syndikats TICE den Kayler LSAP-Politiker Marco Lux einstimmig in einer geheimen Wahl zum neuen Präsidenten bestimmt.

Lux ist erster Schöffe der Gemeinde, die von einer großen Koalition aus CSV und LSAP geführt wird. Er ersetzt den früheren Petinger Bürgermeister Pierre Mellina (CSV), der zum Ehrenpräsident ernannt werden soll. Mellina war seit März 2000 Mitglied des Syndikats, von 2012 bis 2017 zweiter Vizepräsident und anschließend bis zum Montag Präsident.

Der neue TICE-Vorstand

Präsident: Marco Lux (Kayl), 1. Vizepräsidentin: Claudia Dall’Agnol (Düdelingen), 2. Vizepräsident: Patrick Arendt (Petingen), Mitglieder: Guy Altmeisch (Differdingen), Carlo Feiereisen (Schifflingen), Henri Haine (Rümelingen), Mike Lorang (Sanem), Frank Pirotte (Käerjeng), Meris Sehovic (Esch).