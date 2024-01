Kurz vor Jahresende ereilte das Großherzogtum ein plötzlicher Todesfall, der in der Luxemburger Filmbranche eine große Lücke hinterlässt. „Das luxemburgische Kino erneut verwaist“, titelte der Film Fund Luxembourg in seiner Mitteilung am Samstagabend.

Make-up Artist Katja Alexis-Reinert starb im Alter von nur 54 Jahren eines plötzlichen Todes. Der Film Fund Luxembourg beschreibt Alexis-Reinert als eine „außergewöhnliche Künstlerin, die die Anfänge des luxemburgischen Kinos begleitete und viele Berufungen weckte“.

Sie sei eine Pionierin auf ihrem Gebiet gewesen und würde auch nach ihrem Tod einen unauslöschlichen Eindruck in der nationalen Filmwelt hinterlassen. Sie habe zu jenen Make-up Artists gehört, „die ihren Beruf mit Leidenschaft und Hingabe in verschiedenen Bereichen und insbesondere auf Filmsets ausübten“.