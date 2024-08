Bildergalerie / LuxPlaymoDays 2024: Wo Spielspaß auf Sammelleidenschaft trifft

Die 17. Ausgabe der LuxPlaymoDays am Wochenende lockte zahlreiche Besucher nach Niederkerschen. Kein Wunder, hierbei handelt es sich bei einer Ausstellungsfläche von 1.300 Quadratmetern nämlich um die größte und älteste Playmobil-Veranstaltung der Großregion. Besucher konnten dieses Mal insgesamt 23 Dioramen von zwei bis 16 Quadratmetern mit unterschiedlichen Themen bestaunen. Die Aussteller versetzten Schaulustige unter anderem zurück in das alte Ägypten, den Wilden Westen oder die Steinzeit.

Darüber hinaus boten 23 Verkäufer ihre Ware – verteilt auf 110 Tischen – in Form von alten original verpackten Schachteln, einer großen Auswahl an gebrauchten Sets sowie Kisten mit losen Einzel- und Ersatzteilen an die Kunden.

2024 ist allerdings ein ganz besonderes Jahr für die Marke Playmobil: Um das 50. Jubiläum des Kultspielzeugs zu feiern, stellten die Veranstalter Claude und Evelyne Hengel fünf Vitrinen aus, die die Geschichte der Marke und ihre Entwicklung sowie ihre Vielfalt an Figuren und Accessoires nachzeichnen.

Es herrscht reger Verkehr Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Figur in Übergröße Foto: Editpress/Didier Sylvestre

Vor 50 Jahren kamen die ersten Playmobil-Figuren auf den Markt Foto: Editpress/Didier Sylvestre