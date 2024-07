Düdelingen / Luxemburger Spezialitäten und allerlei Animation auf dem ersten „Lëtzebuerger Dag“

Unter einem wolkenverhangenen Himmel fand am Samstag der erste „Lëtzebuerger Dag“ im Dorfkern von Düdelingen statt. Auf der place Kinnen und der place am Duerf standen Musik und Animationen auf dem Programm. In den Cafés und Restaurants wurden allerlei Luxemburger Spezialitäten angeboten.

DJs kamen ab 12.00 Uhr zum Einsatz und versuchten mit ihren Sets dem Wetter zu trotzen. Am Mittag traten Lidderuucht, Norah Nouche, Onduge Gesellen, Southboy and Friends, Nicool und abends DJ Sam le Bien mit Hits made in Luxembourg auf. Den ganzen Tag über boten Cafés und Restaurants Luxemburger Spezialitäten wie „Kniddelen“, „Feierstengszalot“ oder „Hierke mat gequellte Gromperen“ an. Passend dazu gab es unter anderem selbstgebrautes Bier von der Mikrobrauerei Minettsdapp. Das Weltbuttek wartete u.a. mit Biokeksen, allerlei Honigsorten, Nusskernen oder Fairtrade-Popquins auf und bot den Besuchern kostenlosen Kaffee und Kuchen an. Am Stand von Co-Labor gab es Bioprodukte, gepresste Säfte, frische Früchte und allerlei Gemüse. Für 14 Euro erhielt man bei „Vytal – The Reuse System“ ein ganzes Set wiederverwendbares Geschirr. Nach dem Verzehr der angebotenen Spezialitäten bekamen die Besucher dann das gezahlte Pfand zurück.

Selbstverständlich wurde auch an die Kinder gedacht. An den von einem Künstlerkollektiv angefertigten Holzskulpturen konnten sie mit Farbspraydosen ausgerüstet ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die bemalten Skulpturen werden später auf einer Wanderausstellung in der Gemeinde vorgestellt und können von lokalen Geschäften erworben werden. Eine 800 Meter lange Rundfahrt bot zudem das seit 1925 bestehende „Birenger Zichelchen“ an.