Eurovision Song Contest / Luxemburg ist auch im kommenden Jahr beim ESC in der Schweiz dabei

Luxemburg ist erneut beim Eurovision Song Contest dabei – 2025 wird es also für einen Luxemburger oder eine Luxemburgerin in die Schweiz gehen. Wie und ab wann man sich als Kandidat anmelden kann, teilt RTL am Montag mit.

Luxembourg goes ESC 2025 in Switzerland! Es ist offiziell: Das Großherzogtum wird beim Eurovision Song Contest im kommenden Jahr wieder antreten. Das gab RTL am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Hierfür werden wieder Kandidaten gesucht, die für Luxemburg antreten. Die Einschreibungen laufen ab jetzt (Montag, 1. Juli 2024, 17.00 Uhr) bis zum 6. Oktober 2024. Einschreiben können die Bewerber sich unter www.eurovision.lu. Eine internationale Fach-Jury wird in den Auditions die besten Kandidaten auswählen, die sich anschließend – wie bereits 2023 – vor dem Luxemburger Publikum beim Luxembourg Song Contest beweisen müssen. Der Gewinnersong wird Luxemburg dann beim Eurovision Song Contest 2025 in der Schweiz vertreten.

So wird man Kandidat

Die Künstler müssen am 1. Mai 2025 mindestens 16 Jahre alt sein, außerdem die Luxemburger Nationalität besitzen oder drei Jahre in Folge im Großherzogtum gelebt haben oder mit der Luxemburger Kulturszene verankert sein. Zudem müssen sie zwischen November 2024 und Mai 2025 verfügbar sein und live auf einer Bühne singen können. Tritt man als Band oder mit mehreren Sängern zusammen an, muss mindestens eines der Mitglieder die oben genannten Voraussetzungen erfüllen.

Der Song darf eine Maximaldauer von drei Minuten haben und nicht vor dem 1. September 2024 veröffentlicht oder öffentlich vorgetragen werden. Jeder Künstler beziehungsweise jede Gruppe kann maximal fünf Lieder einreichen, diese müssen originale Kompositionen sein, die Sprache der Songs ist frei wählbar.

Luxemburg trat in diesem Jahr nach einer 31-jährigen Pause wieder beim Eurovision Song Contest an und belegte mit Tali am Ende den 13. Platz. Im Vorfeld wurden aus rund 200 Luxemburger Kandidaten acht Sänger und Sängerinnen beziehungsweise Bands ausgewählt, die anschließend beim Luxembourg Song Contest (LSC) gegeneinander antraten. Tali hat die Luxemburger mit ihrem Song „Fighter“ begeistert und gewann Ende Januar 2024 den LSC.

Details zum Ablauf und das Datum des Luxembourg Song Contest würden später veröffentlicht, teilt RTL mit.

