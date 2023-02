Luxemburg hat auch im Januar tüchtig Gas eingespart – und die Vorgaben der EU übererfüllt. Wie das Energieministerium am Donnerstag mitteilte, wurde im Januar Gas mit dem Energiewert von insgesamt 832 Gigawattstunden im Land verbraucht. Damit entsprach „die Senkung des Erdgasverbrauchs etwa 25,5 Prozent im Vergleich zum Referenzzeitraum“, schreibt das Ministerium. Damit erfülle man das Ziel der EU-Mitgliedstaaten, den Erdgasbedarf um 15 Prozent zu senken, noch immer deutlich.

Aber nicht nur beim Gas, auch beim Strom drückt Luxemburg offenbar auf die Bremse: „Auch der Stromverbrauch geht seit Juni 2022 weiter zurück“, heißt es aus dem Haus von Energieminister Claude Turmes („déi gréng“). Im Januar 2023 betrug der Rückgang 9,56 Prozent im Vergleich zum Referenzzeitraum der Jahre 2017 bis 2022.

Insgesamt hat Luxemburg bis jetzt rund die Hälfte seines „Sparplan-Gas-Kontingents“ verbraucht. Der Zeitraum endet aber schon Ende März. Nur im Dezember kratzte der Verbrauch an der Sparmarke – überschritt sie aber schlussendlich nicht.

Freiwillige Sparmaßnahmen

Ziel der EU ist, dass die 27 Mitgliedsstaaten pauschal 15 Prozent weniger Gas in den acht Monaten von August 2022 bis März 2023 verbrauchen. Weniger als was? Als im Referenzzeitraum davor. Der umfasst die Monate August bis März von 2017 bis 2022, beinhaltet demnach sowohl Vor-Corona-Zeiten als auch harte Lockdowns. Also: der Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre, minus 15 Prozent: Das muss Ende März auf dem Zähler stehen.

Luxemburg peilt dieses Ziel erst einmal ohne Zwang an: Die freiwillige EU-Doktrin wird hierzulande von ebenfalls freiwilligen Sparmaßnahmen begleitet. Gespart worden sein soll zwar eigentlich schon seit August, vorgestellt wurden die Pläne von der Regierung aber erst Anfang September. Oberste Adressaten: Staat, Gemeinden und Unternehmen. Bürger bekommen Energiespartipps.