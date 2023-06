LSAP und CSV wollen Koalition in Sanem fortsetzen – und drittes Schöffenamt splitten

Zehn Tage nach den Kommunalwahlen steht fest: LSAP und CSV führen ihre Koalition in Sanem fort.

Es schien bereits am Wahlabend, am 11. Juni, die einzige logische Schlussfolgerung aus dem Ergebnis – nun ist es offiziell: In der Südgemeinde Sanem haben LSAP und CSV beschlossen, weiterzumachen. Aufgrund gemeinsamer programmatischer Ideen sollen die kommenden sechs Jahre im Zeichen der Kontinuität stehen.

In den nächsten Tagen soll die Schöffenratserklärung 2023-2029 ausgearbeitet werden. Was die Zusammensetzung des Schöffenrates anbelangt, wird dem Innenministerium folgender Vorschlag unterbreitet:

Bürgermeisterin: Simone Asselborn-Bintz (LSAP).

Erste Schöffin: Nathalie Morgenthaler (CSV).

Zweiter Schöffe: Steve Gierenz (LSAP).

Der dritte Schöffe soll gesplittet besetzt werden. Heißt: Die ersten vier Jahre wird der Posten von Mike Lorang (CSV) besetzt und danach von der LSAP, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstagmorgen. (mago)