Premierminister Xavier Bettel (DP) hat Medienberichten zufolge während einer Wirtschaftsreise in Kalifornien von Google die Nachricht erhalten, dass das avisierte Rechenzentrum in Bissen für den Internetriesen zu diesem Zeitpunkt keine Priorität hat. Dafür gibt es aber andere Pläne für Luxemburg.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat sich während seiner Wirtschaftsmission in Kalifornien mit Vertretern von Google getroffen, wo auch über den geplanten Bau eines Rechenzentrums in Bissen gesprochen wurde. In einem Interview mit RTL sagt Bettel, dass die Ergebnisse der Gespräche mit dem Internetriesen eher ernüchternd gewesen seien. Denn für Google habe das Datenzentrum in Luxemburg zurzeit keine Priorität. Grund dafür seien die geopolitische Lage und die Frage der Energieversorgung.

Bettel bleibe trotzdem optimistisch. Denn: Im kommenden Jahr sollen weitere Gespräche über die Grundstückvergabe stattfinden. Für ihn sei das „eine erste Etappe einer Bestätigung einer vertrauensvoller Beziehung zwischen Luxemburg und einer großen Firma wie Google“.

Luxemburg wolle außerdem ein neues Angebot für Datensicherheit einrichten und Google sei interessiert daran, sich in diesem Kontext im Großherzogtum niederzulassen.