Esch / „Kinder können hier gute Momente haben“: Gemeinde richtet temporäre Spielstraßen ein

Raum zum Toben schaffen – das ist die Idee von Spielstraßen, die während der Sommerferien in Esch geschaffen werden. Teile öffentlicher Plätze und Straßen werden aus diesem Grund gesperrt sein. Diese Woche ist das in Belval der Fall, wo sich der Andrang am ersten Tag noch in Grenzen hielt.

Der Sommer ist in Luxemburg angekommen und Schulkinder haben frei. Gute Voraussetzungen also, um draußen an der frischen Luft zu toben. Besonders gut können Kinder das aktuell in Esch tun. Denn dort sperrt die Gemeinde seit Beginn der Ferien jede Woche Teile von Straßen oder öffentlichen Plätzen, um vorübergehend Raum für Spielplätze zu schaffen. Diese Woche ist die place de l’Académie in Belval dran. Unter anderem können dort Dosenwerfen und Wikingerschach gespielt sowie Runden mit hierfür bereitgestellten Rädern gedreht werden.

Marine Courteaux gefällt die Idee der vorübergehenden Spielfläche, die noch bis Ende der Woche in Belval genutzt werden kann Foto: Editpress/Alain Rischard

Auch wenn es am Montag zunächst ruhig in Belval zuging, kommt das Projekt laut Michaël Gorge von der Gemeinde Esch gut an Foto: Editpress/Alain Rischard

„Eigentlich wollten wir zum Spielplatz im Einkaufszentrum, doch der war geschlossen. Bei dem guten Wetter dachten wir dann, dass es draußen sowieso schöner ist“, erzählt Rita aus Düdelingen, die am Montag mit ihrer vierjährigen Nichte in Belval vorbeischaut. Von dem Projekt der mobilen Spielstraßen hat Rita nichts mitbekommen, allerdings gefällt ihr die Idee. „Ich finde das gut, vor allem für die Leute, die im Sommer nicht in den Urlaub fahren können“, sagt sie begeistert. Ihrer Meinung nach könnte man die Aktion sogar noch größer aufziehen, mit Animation sowie Essens- und Getränkeständen.

„Sie wollte sofort zu den Fahrrädern“

Spaß haben sie und die anderen Familienmitglieder am Montag beim Wurf- und Geschicklichkeitsspiel Leitergolf. Dabei muss man mit aneinandergebundenen Bällen die Sprossen eines Leitergestells treffen. Bleiben die Bälle an der obersten Sprosse hängen, gibt es drei Punkte. In der Mitte sind es zwei und landet der Ball unten, erhält man einen Punkt. „Die Kinder können das einzeln oder in Teams spielt“, erklärt eine Animateurin. Zwei oder drei Personen sind immer vor Ort und bereit, Informationen zu den Spielen zu liefern und bei Bedarf Hilfe anzubieten.

Für Fahrradfahren ist Robynn noch zu klein, deshalb übt sie sich im Spiel „Cornhole“ Foto: Editpress/Alain Rischard

Der kleinen Robynn ist der Spielplatz auf Zeit gleich aufgefallen, wie ihre Mutter Marine Courteaux erzählt: „Sie hat die Fahrräder gesehen und wollte gleich hin, aber sie ist dafür noch zu jung.“ Ihre Tochter ist erst zweieinhalb und etwas klein für die Räder. Robynn wirft stattdessen beim Spiel „Cornhole“ ein Säckchen in das dafür vorgesehene Loch und freut sich, als es ihr gelingt. „Kinder können hier beim Spielen gute Momente erleben. Es ist schön, so etwas zu haben, und ich würde es nutzen, wenn wir hier wohnen würden“, sagt die im Süden von Frankreich lebende Marine Courteaux, die Belval für einen halben Tag besucht.

Viel los ist am Eröffnungstag der Spielstraße am Mittag nicht. „Nach Belval kommen halt viele zum Arbeiten oder wegen der Uni. Allgemein ist es am ersten Tag immer eher ruhig. Wenn die Kinder dann aber erst einmal hier waren, kommen sie auch oft zurück“, erklärt Michaël Gorge, der das Projekt koordiniert. Die Gemeinde Esch organisiert es in Zusammenarbeit mit der Vereinigung „Up_Foundation“. Besonders gut sei die Aktion Mitte Juli in der rue Dicks angekommen, sagt Michaël Gorge: „Da sind alle sofort gekommen und auch Eltern haben mitgespielt.“ Zum Programm gehören aber auch Ateliers und andere Aktionen. So wird das Team der „Eltereschoul“ am Dienstag Material zum Pusten von Seifenblasen und Spielsachen bereitstellen.

Bei der Gemeinde ist man bisher so weit zufrieden mit dem Verlauf des Projektes, das bereits in den Pfingstferien getestet wurde. Dabei wurden Straßen im Viertel „Brill“ umfunktioniert. „Die Spielstraßen sind ein großer Erfolg. Die Kinder sind genauso begeistert wie ihre Eltern“, heißt es dazu auf Nachfrage von der Pressestelle der Stadt Esch. Und weiter: „Das generelle Feedback von den Eltern, mit denen wir vor Ort reden, ist, dass sie sich darüber freuen, dass die Kinder in Sicherheit auf der Straße spielen können.“ Noch bis einschließlich Freitag wird die Spielstraße in Belval zu finden sein. Mitmischen kann man zwischen 11 und 18 Uhr. Bis zum Schulbeginn folgen noch sechs weitere Straßen beziehungsweise Plätze. Details gibt es unter city.life.esch.lu.

Weitere Events in Belval Nicht nur eine Spielstraße ist aktuell auf der place de l’Académie in Belval zu finden. Bis einschließlich dem 11. August finden dort ebenfalls die „Esch Summer Sessions“ statt. Liegestühle werden vor Ort bereitgestellt: So kann man im Sand entspannen, sich ein Bier oder einen Cocktail schmecken lassen und bei einem Foodtruck etwas zum Essen holen. Geöffnet ist täglich von 14 bis 21 Uhr, an Donnerstagen sogar bis 22 Uhr. Auftritte von DJs und Live-Performances von Musikern sind für diese Tage vorgesehen. Informationen zu dem in Zusammenarbeit mit „Rocklab“ organisiertem Programm findet man auf der Webseite der Gemeinde unter citylife.esch.lu.