Radsport / Kevin Geniets verlängert seinen Vertrag bei Groupama-FDJ bis 2027 

Kevin Geniets hat seinen Vertrag bei Groupama-FDJ bis 2027 verlängert. Das teilte die französische Mannschaft am Freitagnachmittag mit.

Kevin Geniets ist bei Groupama-FDJ zu einem festen Bestandteil des Teams herangewachsen: Der 27-Jährige, der seit 2019 im Team ist, hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Am Samstag wird er zum dritten Mal bei der Tour de France starten. Kurz vor dem „Grand départ“ in Florenz hat Team-Manager Marc Madiot die Vertragsverlängerung bekannt gegeben: „Ich freue mich sehr über die Verlängerung“, wird der Franzose zitiert. „Übrigens ist er der erste Fahrer, der den Wechsel von der Kontinental-Mannschaft in die WorldTour geschafft hat und der erste Fahrer, der in unserer Kontinental-Mannschaft war und an einer Tour de France teilgenommen hat.“

2016 wechselte Geniets nach Chambéry, durfte 2017 dann erste Erfahrung bei AG2R La Mondiale machen. 2019 zog es ihn dann zur Kontinental-Mannschaft von Groupama-FDJ. „Kevin ist ein sehr interessanter Fahrer: ein vorbildlicher Teamkollege, der auch seine eigenen Stärken ausspielen kann. Wir wissen, wohin wir ihn bringen wollen. Er vertraut uns, die Geschichte geht weiter“, sagt Madiot.

Auch Geniets schätzt die Arbeit des Teams. „Ich fühle mich im Team wirklich wohl, es ist das richtige Umfeld für mich, um mich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln. Unser gemeinsames Ziel ist es, 100 Prozent meines Potenzials auszuschöpfen. Ich habe das Gefühl, dass das Kapitel, das ich mit der Konti-Mannschaft 2019 aufgeschlagen habe, noch nicht abgeschlossen ist“, sagt Geniets.

Bei der Tour de France wird der luxemburgische Landesmeister in die Helferrolle schlüpfen und an der Seite von Kapitän David Gaudu fahren. Doch bei anderen Rennen wird ebenfalls auf ihn gesetzt: In diesem Jahr gewann er den Saisonauftakt beim Grand Prix Cycliste de Marseille (1.1). „Das Team vertraut mir, ich spüre die volle Unterstützung bei der Vorbereitung auf meine großen Ziele. Ich möchte mich wirklich bei allen für die geleistete Arbeit und die Motivation bedanken, die sie mir für die nächsten Jahre geben. Wenn man die Freude der Freunde sieht, wenn ich das Rennen in Marseille gewinne, ist das sehr bewegend. Das ist keine Mannschaft wie jede andere.“