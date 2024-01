Die neueste Karikatur von Carlo Schneider über Léon Gloden und Serge Tonnar schlägt weiter Wellen auf Facebook. Darin kommentierte er den Vandalismusvorfall an Glodens Eigenheim sowie die jüngsten Aussagen des Innenministers über Tonnar. Tom Weidig, Abgeordneter der ADR, drohte Schneider daraufhin, er solle „ihm sagen, wo er wohnt“.

Carlo Schneider – bekannter luxemburgischer Karikaturist – wurde am Dienstagabend vom Abgeordneten Tom Weidig (ADR) auf Facebook bedroht. Die Ursache war eine Zeichnung, die Schneider auf seiner Seite veröffentlichte. Diese zeigt Léon Gloden (CSV) als Polizisten, der dem Bettler Serge Tonnar eine Gitarre über den Kopf haut. Die Karikatur ist eine Reaktion auf das jüngste Interview von Innenminister Gloden im L’essentiel am 5. Januar. Dort sprach er öffentlich über die Ermittlungsfortschritte im Falle seiner beschmierten Hauswand. Dem Künstler und Linken-Politiker Serge Tonnar schob Gloden indirekt eine Mitschuld für die Tat in die Schuhe und beschwerte sich über die Schärfe der öffentlichen Debatte.

Tonnar hatte als Reaktion auf das geplante Bettelverbot, das Gloden Mitte Dezember durchgewunken hatte, ein KI-Bild des Ministers als Bettler und ein Gedicht auf Facebook geteilt. In Folge von Glodens Interview meldete sich am gleichen Tag auch Sven Clement (Piraten) zu Wort. Der Politiker bezeichnet die Aussage des CSV-Innenministers als „Hexenjagd, die eines Polizeiministers nicht würdig ist“.

Zurück zu Carlo Schneider: Tom Weidig sah die Karikatur als Anlass, dem Künstler am Dienstag in einem Kommentar auf Facebook einen Besuch anzudrohen: „Sag mir mal, wo du wohnst, dann kann man auch mal bei dir vorbeikommen, dann siehst du mal, wie witzig es ist, bedroht zu werden.“ Am Mittwochmorgen erfolgte dann die Antwort von Carlo Schneider: „Herr Weidig, vor Ihnen wurde ich schon ein paar Mal bedroht, damals von islamistischen Fanatikern zur Zeit der Mohammed-Karikaturen. Das hat mich aber nie davon abgehalten, weiterhin meine Karikaturen zu veröffentlichen.“

Der ADR-Abgeordnete konnte die Antwort von Schneider nicht lange auf sich sitzen lassen. In einem weiteren Kommentar rudert er etwas zurück: „Ich bin natürlich dafür, dass du zu allen politischen Themen Karikaturen machen kannst, aber ich habe auch das Recht zu sagen, dass diese Karikatur politisch motivierte Gewalt verharmlost und ich sie unangebracht finde.“ Eine Entschuldigung oder die Kunstfreiheit erwähnt er mit keinem Wort.