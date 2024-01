Innenminister Léon Gloden (CSV) gibt in einem Interview mit L’essentiel erste Einblicke in die laufenden Ermittlungen wegen des Vandalismus an seinem Eigenheim: „An den Rädern des Autos meines Sohnes wurden Fingerabdrücke gefunden“. Die Reifen des Wagens wurden in der Tatnacht zerstochen. In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember wurde außerdem das Haus von Innenminister Léon Gloden in Grevenmacher mit Graffiti beschmiert. „Nee zum Heescheverbuedt“ steht in roten Großbuchstaben an der Außenwand.

Léon Gloden nutzt die Gelegenheit gleichzeitig dazu, Reaktionen auf das Bettelverbot zu kritisieren: „Ich habe Reaktionen in der Kunstszene festgestellt, zum Beispiel von Herrn Serge Tonnar, mit seinen Fotomontagen und seinem Gedicht, die, wie ich sagen muss, sehr grenzwertig sind“. Der Künstler hatte auf Facebook ein KI-Bild des Ministers als Bettler und ein Gedicht geteilt. Léon Gloden stellt die Frage, ob solche Posts Mitverantwortung für den Vandalismus tragen: „All diese Leute müssen sich fragen, ob sie nicht die Urheber dieser inakzeptablen Aktion gegen meine Familie sind.“