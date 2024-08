Hesperingen / Jährlicher Solidaritätslauf: Der „Broschtkriibslaf“ am 5. Oktober 2024

Etwa 500 Frauen erkranken jährlich in Luxemburg an Brustkrebs. Die Organisation „Europa Donna Luxemburg“ veranstaltet am Samstag, 5. Oktober, im Rahmen des Rosa Oktober den „Broschtkriibslaf“. Der jährliche Freizeitlauf gegen Brustkrebs findet im Park von Hesperingen und auf den Straßen von Fentingen statt und umfasst eine Strecke von fünf Kilometer. Das schreibt die Organisation am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Die ASBL „Europa Donna Luxemburg“ bekämpft seit 2002 Brustkrebs. Sie versucht mithilfe von Sensibilisierungskampagnen „das Tabu der Krankheit“ zu brechen. „Studien zeigen, dass bei 25 bis 33 Prozent der Brustkrebserkrankungen Übergewicht und Bewegungsmangel die Ursache sein könnten“, steht in dem Presseschreiben.

Mehr Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung gibt es auf broschtkriibslaf.lu.