Luxemburg / In der Nacht zum Sonntag: Tödlicher Unfall in Pütscheid

Ein 26-jähriger Mann stürzte in der Nacht zum Sonntag aus derzeit noch ungeklärter Ursache auf einem für eine Veranstaltung eingerichteten Parkplatz in der Veinerstrooss in Pütscheid. Er wurde daraufhin von einem PKW überfahren. Das schreibt die Polizei im Bulletin vom Sonntag. Die Person sei trotz Erstversorgung durch die Einsatzkräfte noch an Ort und Stelle gestorben.

Laut Bulletin war der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei vor Ort und eine Autopsie wurde angeordnet.