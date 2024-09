Seit Schulbeginn / Handyverbot in der Europaschule auf Kirchberg

In der Europaschule auf Kirchberg gilt nach der „Rentrée“ am Dienstag seit Mittwoch ein Handyverbot. Davon berichtet der Radiosender RTL. Die Schulkinder der Klassen vom ersten bis zum dritten Schuljahr Secondaire müssen ihr Mobiltelefon morgens in ihr Spind legen und dürfen es erst nach den Unterrichtsstunden wieder mitnehmen. Im Rucksack darf das Handy nicht verstaut werden, sonst würde es laut RTL eine Strafe geben.

Ältere Schüler und Schülerinnen dürfen ihr Handy behalten, es aber nicht in der Schule benutzen. Sie können es jedoch im Pausenhof und in einem Freizeitraum nutzen.