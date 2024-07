Kultur-News / „Häppcheweis“: Was die Luxemburger Kulturszene bewegt

Was bewegte die Kulturszene diese Woche? Und welche Veranstaltungen sollte sich das Publikum nicht entgehen lassen? Das Tageblatt fasst die wichtigsten Fakten zusammen und stellt ausgewählte Events vor.

Zitat der Woche

Claude Mangen, Leiter des „Mierscher Theater“ Foto: Editpress/Anne Lommel

Regionaalt Kulturhaus ass en antiquitéierte Begrëff, deen sou net méi stëmmt. D’Kolleeginnen an d’Kolleege maachen eng national Offer – wat soll dorunner regional sinn? ‚Theater‘ ass villäicht net wäit hirgeholl, mä fir eis bedeit dat vill. Claude Mangen, Direktor des „Mierscher Theater“ auf 100,7 zum Rebranding des „Mierscher Kulturhaus“

LITERATUR Samuel Hamen und Tonio Schachinger im Doppelpack

Samuel Hamen Foto: Maria Mast

Zwei Literaturpreisträger treffen in Luxemburg zusammen: Samuel Hamen nimmt am Dienstag, dem 9. Juli, um 19.30 Uhr im „Centre national de littérature“ in Mersch den „Prix Servais“ für sein Werk „Wie die Fliegen“ entgegen – die Laudatio hält Tonio Schachinger, der 2023 mit dem Deutschen Buchpreis für seinen Coming-of-Age-Roman „Echtzeitalter“ ausgezeichnet wurde. Schachinger und Hamen sitzen einen Tag später, am 10. Juli ab 19.00 Uhr, erneut zusammen: Das Institut Pierre Werner lädt dann zur Lesung mit Schachinger ein, die Moderation übernimmt Hamen. Informationen zur Lesung gibt es unter ipw.lu; Details zur Übergabe des „Prix Servais“ unter cnl.public.lu.

THÉÂTRE Sur le pont à Avignon

Le Luxembourg est bien représenté au 78e festival de théâtre d’Avignon qui court jusqu’au 21 juillet. Il l’est par les deux productions sélectionnées en octobre 2023, à savoir la pièce de théâtre „Corps au bout du monde“ de Marion Rothhaar, mise en scène par Elke Hartmann et produite par Maskénada d’une part, et la production jeunes publics „GO!“ de Jennifer Gohier d’autre part. Toutes deux évoquent le milieu du sport et de la performance, respectivement la gymnastique et les arts martiaux. On sait depuis le mois de mai que Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson présenteront leur chorégraphie „Megastructure“ à l’Atelier (La manutention) à Avignon du 6 au 16 juillet.

Autre présence de taille: les Scènes d’Avignon et le Festival ont invité le collectif Le Gueuloir, espace de rencontre, de débat et d’échange pour les auteurs dramatiques francophones de la Grande Région, au „Souffle d’Avignon“ pour faire entendre les écritures dramatiques des trois frontières. Un cycle de lectures est organisé à cet effet dans le cloître du Palais des Papes les 8 et 9 juillet. Le 9 juillet est plus spécifiquement dédié à la mise en voix de textes d’auteurs luxembourgeois: „Sous la dalle un coquelicot“ d’Aude-Laurence Biver, l’histoire d’un ancien artiste de street art en proie à des investisseurs qui veulent transformer la friche industrielle qu’il voulait réhabiliter, „Un héritage“ d’Ian de Toffoli, qui conte la lutte d’une femme et d’une entreprise de technologie américain pour la sauvegarde d’une ferme, et „Vandalium“ de Tullio Forgiarini, l’histoire hilarante et glaçante d’un briseur de système.

FÜHRUNG „Les femmes et la révolution“

Foto: Denkenohnegelaender, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sonderführung im „Nationalmusée“ in Luxemburg-Stadt: Vera Herold, Kulturwissenschaftlerin, wirft am Sonntag, dem 7. Juli um 15 Uhr, einen Blick auf die Frauen zur Zeit der portugiesischen Nelkenrevolution. Hierzu läuft noch bis zum 5. Januar 2025 die temporäre Ausstellung „La révolution de 1974: des rues de Lisbonne au Luxembourg“. Taucht das Schicksal der Frauen bereits in der Schau auf, geht Herold beim Rundgang tiefer auf ihre Rolle im Kampf gegen die Diktatur ein. „De la clandestinité communiste à celles qui ont travaillé à l’intérieur du système jusqu’aux limites possibles dans le journalisme, en tant qu’éditrices, écrivaines“, heißt es im Veranstaltungstext. „Mais les femmes ont également lutté dans la période post-révolutionnaire, par exemple pour l’égalité des droits et la libération, ou lorsque les femmes bourgeoises se sont soudainement vues attribuer le rôle de co-support, voire de principal soutien de famille.“ Interessiert? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist im Eintrittspreis mit einbegriffen. Die Führung ist auf Deutsch.

PODCAST Saisonende von „Méi wéi Sex“

Foto: Méi wéi Sex/Lynn Kelders

Der Aufklärungspodcast „Méi wéi Sex“ feiert sein Saisonende: Am 6. Juli ab 13.00 Uhr können Menschen über 16 in den Rotondes in Luxemburg-Stadt das Team hinter den Mikrofonen kennenlernen sowie an diversen Workshops teilnehmen. Auf dem Programm stehen Ateliers zu Drag-Kunst und Shibari – einer Kunst des Fesselns aus Japan. Um 16.45 Uhr darf das Publikum live einer Podcast-Aufzeichnung beiwohnen. Um 18.30 Uhr folgt eine Drag-Show. Ist der Eintritt zur Aufzeichnung und der Drag-Show umsonst und bedarf keiner Reservation, beträgt die Teilnahmegebühr für die Ateliers 5 Euro. Eine Anmeldung via rotondes.lu ist Pflicht. Interessierte dürfen sich aus organisatorischen Gründen außerdem nur für einen Workshop anmelden. Das detaillierte Programm gibt es unter anderem auf der Webseite der Rotondes.

Zahl der Woche

Foto: Editpress/Alain Rischard

8 C’est en pour cent le nouveau taux réduit de TVA sur les transactions portant sur les œuvres d’art, de

collection ou d’antiquité, dont le Conseil de Gouvernement a approuvé le projet de loi le 26 juin dernier. C’est „une avancée significative pour le marché de l’art local“, s’est réjoui dans un communiqué la Luxembourg association for art galleries and practitioners (LAFA), sans cacher son lobbyisme auprès du ministère pour l’adoption d’une telle mesure. Cette décision est la conséquence de l’adoption en 2022 d’une directive visant à l’uniformisation des taux de TVA dans l’UE. Pour l’heure, le taux s’élève à 17%.

ARTS VISUELS Serge Ecker reçoit la bourse Bert-Theis

Photo: Marion Dessard

La bourse Bert-Theis, offerte par le Fonds culturel national à un artiste ou collectif d’artistes dans le domaine des arts visuels, revient en 2024 à Serge Ecker. Il a su convaincre le jury composé de l’historien de l’art Enrico Lunghi, de la lauréate en 2021, Vera Kox, de l’artiste Mariette Schiltz et de la curatrice du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, Stilbé Schroeder, avec le projet provisoirement nommé „Hidden in plain sight“. Ce projet qui questionne le rapport à l’environnement combine la recherche photographique, la scénographie, et l’interaction avec le public, pour aboutir à une exposition (au Centre d’art Nei Liicht à Dudelange du 26 avril au 15 juin 2025). Actuellement, Serge Ecker expose „Passages“, jusqu’au 29 septembre 2024 à la Chapelle du Bridderhaus à Esch.

PEINTURE En hommage à Gust Graas

Gust Graas, „skyline“, 1960, huile sur carton, 30x60 cm

Il ne reste plus que ce week-end pour découvrir l’exposition collective inaugurée la semaine dernière au CAW de Walferndange en hommage à l’homme d’affaires et artiste peintre Gust Graas, en cette année où il aurait fêté son 100e anniversaire. Des œuvres de Jean Marie Biwer, Robert Brandy, Tino Camarda, Gérard Claude, Raymond Clement, Jim Knaff, Margot Reding-Schroeder, Yvette Rischette et Raphaël Springer célèbrent à leur manière la mémoire du natif d’Esch, décédé en 2020. Ouverture samedi et dimanche de 14.00 à 18.00 h.

A la chapelle de l’abbaye de Neimënster, jusqu’au 28 juillet, c’est un parcours sur son rapport aux femmes qui est proposé. „L’évolution de sa peinture témoigne de son analyse de la place de la femme dans la société: un amour maternel idéalisé et figuratif, puis une mère absente dans une peinture presqu’abstraite“, dit-on de lui. L’année d’hommes se poursuit encore, notamment par une exposition, et des conférences seront organisées en août à l’ambassade du Luxembourg à Berlin, ainsi qu’une exposition dans la deuxième quinzaine d’octobre à Niederanven.