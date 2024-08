Kultur-News / Häppcheweis: Was die Luxemburger Kulturszene bewegt

Was bewegte die Kulturszene diese Woche? Und welche Veranstaltungen sollte sich das Publikum nicht entgehen lassen? Das Tageblatt fasst die wichtigsten Fakten zusammen und stellt ausgewählte Events vor.

ARTS NUMÉRIQUES Une nouvelle résidence transfrontalière

Les Rotondes organisent le festival Multiplica depuis 2017 Photo: archives Editpress

Cela faisait plusieurs années que les Rotondes y songeaient. C’est devenu réalité. La création d’une résidence transfrontalière croisée dans le domaine des arts numériques et multimédia est un prolongement naturel à la biennale Multiplica que l’institution culturelle de Bonnevoie organise depuis 2017. Par les vertus du projet „Grace“ (Greater Region Artistic and Cultural Education), lui-même part du programme de coopération Interreg VI Grande Région, et dans l’esprit de leur biennale Multiplica, les Rotondes se sont associés à la Ville de Metz, au tiers-lieu messin Bliiida et au Spektrum de Rumelange pour créer une résidence transfrontalière croisée dans le domaine des arts numériques et multimédia.

Le permier appel à projets vient d’être lancé. C’est une résidence de quatre semaines en trois lieux, entre décembre 2024 et juin 2025. „Les créations devront utiliser et/ou interroger les technologies contemporaines, les projets proposés devront témoigner d’une attention particulière à la participation du public ou à la médiation artistique afin de rendre les arts numériques et multimédia accessibles et compréhensibles au plus grand nombre“, lit-on dans l’appel. Les artistes ou collectifs intéressé·e·s doivent soumettre leur dossier de candidature avant le 22 septembre 2024. La procédure détaillée est disponible sur le site Internet des Rotondes (www.rotondes.lu).

Les deux projets retenus se verront remettre une bourse de soutien artistique Multiplica. Fondée par les Rotondes en collaboration avec la Fondation PwC Luxembourg, elle s’élève à 15.000 euros par projet.

MUDAM Avec Schawinsky, il y en a pour tout le monde

Vue de „Xanti Schawinsky: Play, Life, Illusion – a Retrospective“, jusqu’au 5 janvier 2025 au Mudam Photo: Mareike Tocha © Mudam Luxembourg

Le Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (Mudam) consacre à l’artiste suisso-américain Alexander „Xanti“ Schawinsky (1904 à Bâle – 1979 à Locarno) sa première rétrospective en dehors de son pays. Son travail est marqué par l’esprit du Bauhaus, vécu de près lorsqu’il était étudiant en Allemagne dans les années 1920, et par le Black Mountain College, tandis qu’il enseignait aux Etats-Unis dans les années 1930, après avoir fui nazisme et fascisme. L’expérimentateur Xanti Schawinsky a touché à tout au cours de 60 ans de carrière: à la mise en scène, à la photo, au design ou encore à la peinture.

L’exposition „Xanti Schawinsky: Play, Life, Illusion – a Retrospective“ offre un large panorama de cette carrière éclectique. On y trouve notamment des travaux témoignant de son intense activité dans le champ du graphisme (notre photo), notamment durant les quelques années qu’il passe à Milan (1933-1936). Les amateurs de théâtre peuvent découvrir les expérimentations autour du concept de „spectodrama“, qui devait réunir „couleurs et formes, mouvements et lumières, sons et paroles, pantomime et musique, art graphique et improvisation“. Jusqu’au 5 janvier 2025.

ZITAT DER WOCHE

Saeed Hani présentera son spectacle „Khaos“ le 28 septembre au Mierscher Kulturhaus, dans le cadre du „Movement Art International Dance Festival“ qu’il dirige entre Mersch et Trèves

J’aime placer les danseurs, dans une situation, dans un environnement, transmettre une disposition d’esprit, observer la manière dont leurs corps traduisent les éléments en mouvement et complètent les images. Et avec ces images complètes, j’aime ensuite stimuler l’imagination du public, lui permettre d’explorer et se connecter à la complexité de la condition humaine d’une manière visuellement forte. Saeed Hani, chorégraphe

Du 28 au 31 août, Kultur | lx – Arts Council Luxembourg et le Trois C-L présenteront la richesse et la diversité de la scène de la danse contemporaine au Luxembourg lors de l’„internationale tanzmesse nrw“ de Cologne. En amont, Kultur | lx diffuse une série de vidéos #DancefromLuxembourg qui permettent de découvrir les chorégraphes et performeurs luxembourgeois. Le troisième épisode est consacré à Saeed Hani, chorégraphe germano-syrien, directeur de la Hani Dance Company basée au Luxembourg.

ALTRIMENTI Le centre culturel fait appel aux dons

On aurait pu croire d’abord à un appel à l’aide de la dernière chance. Il n’en est heureusement rien. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 14 août, le directeur du centre culturel Altrimenti, créé en 2013 à Luxembourg, Diego Lo Piccolo, lance un appel aux dons pour soutenir la structure qui propose des cours et animations culturelles, en plus de prêter son cadre à de nombreuses manifestations culturelles. Renseignements pris, il s’agit plutôt d’un rappel à l’ordre qu’un cri du désespoir. „Il s’agit d’un appel à dons pour que les personnes qui fréquentent Altrimenti soient impliquées dans le succès et la croissance d’Altrimenti et, chose très importante pour nous, pouvoir ainsi répondre plus aisément à une demande de plus en plus exigeante et grandissante“, explique son directeur.