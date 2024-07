Esch / Familienvater kommt nach Küchenbrand mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus

Bei einem Küchenbrand in der Jean-Pierre-Michels-Straße in Esch ist am Mittwochabend eine Person verletzt worden. Der Familienvater musste mit einer Rauchvergiftung ins nahegelegene CHEM gebracht werden. Seine Ehefrau und die drei Kinder blieben allen Anschein nach unverletzt, wurden aber auch zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Es war um 20.00 Uhr am Mittwochabend, als die Feuerwehr zu einem Brand in der rue Jean-Pierre Michels in Esch gerufen wurde. Im dreistöckigen Appartementhaus mit der Hausnummer 117 war in der dritten Etage ein Küchenbrand ausgebrochen. Als die Rettungskräfte wenig später vor Ort ankamen, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen.

In der betroffenen Wohnung lebt eine fünfköpfige Familie. Während die drei Kinder und ihre Mutter scheinbar unverletzt blieben, musste der Vater mit einer Rauchvergiftung ins keine 100 Meter entfernte CHEM eingeliefert werden. In den sechs Wohnungen des Hauses leben insgesamt elf Menschen. Ob sie die Nacht in den eigenen vier Wänden verbringen können, war zunächst unklar. Gemeindevertreter waren vor Ort, um die Bewohner zu betreuen und eventuelle Notunterkünfte auszuloten. „Ich hoffe, wir können nachher zurück. Wir wohnen im zweiten Stockwerk. Als ich das Feuer bemerkte, habe ich sofort die Feuerwehr gerufen. Doch die wusste schon Bescheid“, erzählt Alfredo Ferreira, der mit seiner Familie im zweiten Stockwerk wohnt.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und binnen 15 Minuten gelöscht. Ein gutes Dutzend Einsatzwagen waren vor Ort. Der CIS Esch hatte Verstärkung aus Monnerich und Kayl erhalten.