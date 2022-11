Die Arbeiten am Eisenbahntunnel Schieburg dauern länger an als ursprünglich erhofft. Erst Mitte April 2023 soll die Zugstrecke wieder befahrbar sein. So lange müssen sich Reisende mit den bereits zur Verfügung gestellten Ersatzmaßnahmen begnügen.

Der Deckeneinsturz im Eisenbahntunnel Schieburg am 27. August legte die Bahnstrecke zwischen Kautenbach und Clerf lahm. Wie die CFL am Dienstag meldete, soll der Zugverkehr dort erst nach den Osterferien wieder aufgenommen werden. In einer früheren Meldung hoffte die CFL noch, den Tunnel bis Mitte Dezember freigeben zu können.

„Echte Detektivarbeit“ sei nötig, um die Wiedereröffnung des Tunnels zu ermöglichen. Insgesamt zwölf Bohrungen in einer Tiefe von 50 bis 75 Metern wurden durchgeführt, um den Hohlraum zu lokalisieren, durch den der Felssturz entstanden ist, und um die Stabilität der umgebenden Felsmasse zu bewerten. Anhand umfangreicher geologischer sowie geophysikalischer Analysen konnte eine „Tasche“ aus instabiler Felsmasse gefunden werden.

Dieser Hohlraum verzeichnete „beeindruckende Ausmaße“ – 20 Meter in der Länge, 20 in der Breite und 25 in der Höhe, so die CFL. Anhand der Daten von zusätzlichen Laserscans könne man ausschließen, dass sich das Tunnelgewölbe beim Felssturz verformt hat. Die Freiräumung und Sicherung des Tunnels erfolge in mehreren aufeinanderfolgenden Etappen.

Um die Arbeiten am Eisenbahntunnel Schieburg möglichst schnell abzuschließen, wird in Schichten gearbeitet. Zudem wurden Anträge gestellt, um Arbeiter während dieser Zeit vom Kollektivurlaub zu befreien. Wie viel die Wiedereröffnung des Tunnels schließlich kosten wird, geht nicht aus dem Presseschreiben der CFL hervor.

Die seit dem 12. September zur Verfügung gestellten und am 3. Oktober erweiterten Ausweichtransportmittel bleiben laut CFL weiterhin in Kraft. Alle Ersatzmaßnahmen sowie die angepassten Fahrpläne sind auf der CFL-Webseite und auf der CFL-App einsehbar.