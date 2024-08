Frisingen / Einbruch trotz gerichtlichem Verweis: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein Mann drang am Donnerstagvormittag in ein Haus in Frisingen ein, obwohl er damit gegen einen gerichtlichen Verweisungsentscheid verstieß, meldet die Polizei im Bericht vom Freitag.

Die Behörden leiteten eine sofortige Fahndung ein, wodurch eine Polizeistreife den Tatverdächtigen fassen konnte. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.