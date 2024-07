Merl / Einbrecher wehrt sich gegen Festnahme – und verletzt Polizisten

Ein Einbrecher war am Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, in Merl unterwegs. Laut Polizeibulletin vom Montag suchte eine verdächtige Person in der route de Longwy mehrere Appartmentgebäude auf. Eine Streife konnte den Verdächtigen im Kellergeschoss einer Wohnanlage stellen. Der Mann griff die Polizisten tätlich an – und musste immobilisiert werden. Dabei verletzte er die beiden Beamten. Schlussendlich konnte er zur Dienststelle abgeführt werden.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Person der Polizei bereits bekannt war: Der Mann war mehrmals zwecks Aufenthaltsermittlung gemeldet worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend die Festnahme an.